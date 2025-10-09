Szeles, borongós idő: október 9-én hűvös szellők és felhők érkeznek!

Óránkénti bontásban a mai nap:
- Reggel 6-9 óra között többé-kevésbé borult lesz az ég, helyenként köd is képződhet, a hőmérséklet 10-13°C között alakul. A szél mérsékelt, északnyugati irányú.
- Délelőtt 9-12 óra között fokozatosan csökken a felhőzet, naposabb időszakok is lehetnek, a hőmérséklet 13-15 fokig emelkedik. Zápor csak elvétve fordulhat elő.
- Délután 12-18 óra között tovább enyhül az idő, 16-18 fok körül alakul a maximum, a napos időszakok mellett változó mennyiségű felhő lesz. A szél több helyen élénk, néhol erős északnyugati lökésekkel.
- Estefelé 18-21 óra között mérséklődik a szél, a hőmérséklet 12-14 fok körül alakul, és az ég ismét erősebben beborulhat.
A mai pollenhelyzet allergiások számára enyhén terhelő: főként késő őszi allergének, mint az évelő gyomok és algák pollenjének van jelenléte, de a terhelés nem számít kiemelkedően magasnak. A korábbi napokhoz képest a légúti allergiásoknak ma is érdemes figyelni a szél okozta pollenszórást, különösen a szelesebb területeken.
A mai időjárás változékony, mérsékelt hőmérsékletű, helyenként szeles és kissé csapadékos, az allergiások pedig elsősorban kevésbé terhelt pollenszintekre számíthatnak.
