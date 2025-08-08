Így használd fel a maradék száraz kenyeret – 3 régi bevált trükk

Így használd fel a maradék száraz kenyeret – 3 régi bevált trükk
unsplash.com

Címlap / Életmód / Így használd fel a maradék száraz kenyeret – 3 régi bevált trükk

Farkas Izabella
Írta 2025.08.08.

Sokan találkoztunk már azzal a problémával, amikor a kenyér az asztalon szomorúan szárad, arra ítélve, hogy a szemetesben végezze. Azonban ahelyett, hogy pazarlás áldozatává válna, számos módja van annak, hogy új életet leheljünk belé. A maradék kenyér kreatív felhasználása nem csupán ökológiai szempontból előnyös, de gazdaságilag is megfontolandó.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A maradék kenyér új élete

A száraz kenyér lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk, hogyan alakíthatunk át valami látszólag haszontalant valami igazán értékessé és ízletessé.

Zsemlemorzsa készítése

istockphoto.com

Az egyik leggyakrabban alkalmazott, bevált módszer a száraz kenyér újrahasznosítására a zsemlemorzsa készítése. Ez a technika generációkon átívelő, mindenki számára ismert, és nem véletlenül.

Fogjuk a kiszáradt kenyereket, és daraboljuk fel kisebb kockákra, majd hagyjuk őket teljesen kiszáradni. Amint kész, érdemes konyhai robotgéppel vagy reszelővel aprítva szép, finom morzsává alakítani őket. A kapott zsemlemorzsát felhasználhatjuk számos ételhez, például rántott hús vagy zöldségek panírozásához.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

A maradék kenyér se vesszen kárba! Így hasznosíthatod ízletesen

A maradék kenyér se vesszen kárba! Így hasznosíthatod ízletesen ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK