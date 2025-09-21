A szakítás hihetetlen hatásai a testedre és lelkedre

Szakítás utáni stressz és annak fizikai hatásai
Amikor egy kapcsolat véget ér, a stressz szintje jelentősen megemelkedik, amely különböző fizikai tüneteket is produkálhat. A kortizol, más néven stresszhormon szintje megemelkedik, ami szívdobogást, izzadást és fáradtságot okozhat.
Az American Psychological Association tanulmánya szerint a szakítást követő első hetekben az emberek 40%-a számol be alvászavarokról, emésztési problémákról és a koncentrációs képesség csökkenéséről.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»