A szakítás hihetetlen hatásai a testedre és lelkedre
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / A szakítás hihetetlen hatásai a...

A szakítás hihetetlen hatásai a testedre és lelkedre

Farkas Izabella
Írta 2025.09.21.

A szakításokat gyakran kizárólag érzelmi szemszögből vizsgáljuk, pedig valójában sokkal többről van szó, mint csupán lelki fájdalomról. A szívfájdalom ugyanis képes fizikai tüneteket is előidézni a testben, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Szakítás utáni stressz és annak fizikai hatásai

Amikor egy kapcsolat véget ér, a stressz szintje jelentősen megemelkedik, amely különböző fizikai tüneteket is produkálhat. A kortizol, más néven stresszhormon szintje megemelkedik, ami szívdobogást, izzadást és fáradtságot okozhat.

Az American Psychological Association tanulmánya szerint a szakítást követő első hetekben az emberek 40%-a számol be alvászavarokról, emésztési problémákról és a koncentrációs képesség csökkenéséről.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

„A vasárnap szent!” Így változtatta meg az életem hogy szabadon hagytam

„A vasárnap szent!” Így változtatta meg az életem hogy szabadon hagytam
Pollenjelentés: még mindig magas a koncentráció, készülj az allergiára!

Pollenjelentés: még mindig magas a koncentráció, készülj az allergiára!
Meztelen vagy álmodban? 8 szokatlan szerelmi álom és jelentése

Meztelen vagy álmodban? 8 szokatlan szerelmi álom és jelentése
Jön „A négy évszak” új évada. Minden, amit eddig tudunk

Jön „A négy évszak” új évada. Minden, amit eddig tudunk
Több étel, kevesebb dekor: ez a trend idén a karácsonyi asztalon

Több étel, kevesebb dekor: ez a trend idén a karácsonyi asztalon
Miért maradnak fehér foltok a mosogatógépben, és hogyan orvosolhatod?

Miért maradnak fehér foltok a mosogatógépben, és hogyan orvosolhatod?
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK