A szakítás hihetetlen hatásai a testedre és lelkedre

A szakításokat gyakran kizárólag érzelmi szemszögből vizsgáljuk, pedig valójában sokkal többről van szó, mint csupán lelki fájdalomról. A szívfájdalom ugyanis képes fizikai tüneteket is előidézni a testben, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Szakítás utáni stressz és annak fizikai hatásai

Amikor egy kapcsolat véget ér, a stressz szintje jelentősen megemelkedik, amely különböző fizikai tüneteket is produkálhat. A kortizol, más néven stresszhormon szintje megemelkedik, ami szívdobogást, izzadást és fáradtságot okozhat.

Az American Psychological Association tanulmánya szerint a szakítást követő első hetekben az emberek 40%-a számol be alvászavarokról, emésztési problémákról és a koncentrációs képesség csökkenéséről.

A cikk folytatódik, lapozz!