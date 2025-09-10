Ennyire rosszul hat rád, ha steril, minimál otthonban élsz
iStock

Címlap / Otthon / Dekor / Ennyire rosszul hat rád, ha steril,...

Ennyire rosszul hat rád, ha steril, minimál otthonban élsz

Lukács Kamilla
Írta 2025.09.10.

A modern világ berendezéseinek és dizájnjának köszönhetően gyakran találkozunk a szinte kórházi tisztaságú, minimalista lakásokkal, ahol minden apró részlet kiszámítottan tökéletesnek tűnik. Azonban sokszor megfeledkezünk arról, hogy az otthonunknak nem csupán esztétikai szerepe van, hanem a pszichés jólétünkre is óriási hatást gyakorol. A túl steril környezet sokak számára azt eredményezheti, hogy a lakásuk hidegnek és élettelennek tűnik, ami komolyan befolyásolhatja a hangulatunkat és a lelkiállapotunkat is.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A steril környezet pszichológiai hatásai

Az emberi természet része, hogy vonzódunk a minket körülvevő ingerekhez, színekhez és anyagokhoz. Amikor ezeket megvonjuk magunktól, az otthonunk sok esetben elveszíti azt a melegséget, amely a megnyugtatást és a biztonság érzetét kelti bennünk. Egy steril környezet kevesebb lehetőséget biztosít a személyiségünk, stílusunk kifejezésére, ezáltal gyakran érezhetjük magunkat korlátozottnak, szorongónak.

Több kutatás is kimutatta, hogy a szürke, fehér vagy fekete színű szobákban eltöltött idő növelheti a depresszió és a magány érzését.

A pszichológusok szerint az élénk színek, a természetes anyagok vagy a személyes tárgyak hiánya a kreativitásunkat is csökkentheti, hiszen ezek az ingerek fontos szerepet játszanak abban, hogy energikusabbnak, motiváltabbnak érezzük magunkat a mindennapok során.

Mások ezeket olvassák

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Így tedd túl magad a megcsalás szégyenén, a párterapeuta szerint

Így tedd túl magad a megcsalás szégyenén, a párterapeuta szerint
Szeptember 22-ig tart a rend és a struktúra időszaka – így használd ki az energiáit

Szeptember 22-ig tart a rend és a struktúra időszaka – így használd ki az energiáit
Így aludhatsz jobban a repülőn – 6 trükk a légiutas-kísérőktől

Így aludhatsz jobban a repülőn – 6 trükk a légiutas-kísérőktől
10 csodálatos európai kolostor és apátság, amit egyszer az életben látni kell

10 csodálatos európai kolostor és apátság, amit egyszer az életben látni kell
Önbizalomépítés duci lányoknak – Ne hagyd, hogy a kilóid elrontsák a kedved!

Önbizalomépítés duci lányoknak – Ne hagyd, hogy a kilóid elrontsák a kedved!
Ha ez igaz rátok, a kapcsolatotok ki fogja állni az idő próbáját

Ha ez igaz rátok, a kapcsolatotok ki fogja állni az idő próbáját
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK