Saját kutyája jelezte a rákot negatív szűrés után – megmentette a nő életét!

Breanna Bortner története pontosan erről szól: az ő életét saját kutyája, Mochi mentette meg, dacára annak, hogy egy orvosi vizsgálat sem jelezte előre a veszélyt.
A különös viselkedés, ami mindent megváltoztatott
2023 júniusában Breanna, egy 30 éves fiatal nő, egyre furcsább dolgokat tapasztalt a kutyájától. Imádott cockapoo-ja (uszkár-spániel keresztezése), Mochi, hirtelen szokatlanul sok figyelmet fordított a jobb mellére: szagolgatta, rátette a mancsát, szinte ráfeszült a területre.
Elsőre nem tulajdonított nagy jelentőséget a viselkedésnek, de amikor sógornője kutyája is ugyanezt kezdte csinálni, elgondolkodott, mit akarhatnak jelezni az állatok.
