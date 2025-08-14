Saját kutyája jelezte a rákot negatív szűrés után – megmentette a nő életét!

A kutyák évezredek óta hű társaink, de van, amikor ennél sokkal többet tesznek értünk – megmentik az életünket.

Breanna Bortner története pontosan erről szól: az ő életét saját kutyája, Mochi mentette meg, dacára annak, hogy egy orvosi vizsgálat sem jelezte előre a veszélyt.

A különös viselkedés, ami mindent megváltoztatott

2023 júniusában Breanna, egy 30 éves fiatal nő, egyre furcsább dolgokat tapasztalt a kutyájától. Imádott cockapoo-ja (uszkár-spániel keresztezése), Mochi, hirtelen szokatlanul sok figyelmet fordított a jobb mellére: szagolgatta, rátette a mancsát, szinte ráfeszült a területre.

Elsőre nem tulajdonított nagy jelentőséget a viselkedésnek, de amikor sógornője kutyája is ugyanezt kezdte csinálni, elgondolkodott, mit akarhatnak jelezni az állatok.