Ezeket a ruhadarabokat csak kifordítva szabadna kimosni – te így csinálod?
iStock

Nyul Debóra
Írta 2025.11.04.

A mosás nem tartozik a bonyolultabb háztartási teendők közé, legalábbis első ránézésre. Hiszen nincs más dolgunk, mint hogy a ruhákat a mosógépbe tegyük, majd a szárítógépbe vagy a ruhaszárító állványra vagy kötélre tegyük, majd mehetnek is tisztán a ruhásszekrénybe. Vagy mégsem?

Nos, az igazság az, hogy sajnos a mosási folyamat során is számos hibát véthetünk, ha nem vagyunk elég elővigyázatosak. Hiszen nem mindegy például, milyen ruhadarabokat mely programon mosunk vagy mit mivel mosunk egyszerre. Egyes ruhadaraboknál pedig az is sokat számíthat, hogy ki vannak-e fordítva. De hogy melyek is ezek és miért is olyan fontos az esetükben?

1/6 Sötét ruhák

Sötét ruhák
Ha sötét ruhadarabokat mosol, beleértve a sötét farmereket is, nagyon fontos, hogy kifordítva kerüljenek a mosógépbe, ugyanis így a különféle mosó- és folteltávolító szerekkel való érintkezés ellenére is tovább megőrizhetik a színüket. De fontos az is, hogy lehetőleg hideg vízben legyenek mosva, és lehetőleg a friss levegőre, közvetlen napfénytől védett helyre teregesd ki őket. Így ugyanis még többet tehetsz azért, hogy minél később kezdjenek el fakulni.

2/6 Élénk színű és mintás ruhadarabok

Élénk színű és mintás ruhadarabok
Akárcsak a sötét ruhák, idővel az élénk színű és mintás ruhadarabok is kifakulhatnak a víz, mosó- és folteltávolító szereknek és a súrlódásnak köszönhetően. Ha viszont kifordítod őket, az segíthet megőrizni a színeket és a mintákat is, elkerülve, hogy akár már néhány mosás után koszos hatást keltsenek. Illetve ebben az esetben is érdemes a hideg vizes mosást és a friss levegőn, napfénytől védett helyen való szárítást választanod.

3/6 Sportoláshoz használt ruházat

Sportoláshoz használt ruházat
A különféle edzőfelszereléseket, sporteszközöket, leggingseket mindig fordítva mosd ki, hiszen jellemzően szorosan illeszkednek a testünkhöz, és sok izzadság, illetve egyéb szennyeződések, például elhalt bőr is kerülhet a felületükre, így rájuk fér a mélyebb tisztítás.

Ezt a kifordítás jól támogatja, hiszen általa az egyes darabok belsejét több víz, mosószer és mechanikai hatás érheti, végeredményben pedig nemcsak tisztábbak, de illatosabbak is lehetnek. De az anyagukat, a színüket, mintájukat is óvhatod a kifordítás által.

