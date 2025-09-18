10 dolog, amit mindenki rosszul csinál a konyhában – te köztük vagy?
Unsplash

Címlap / Otthon / Háztartás / 10 dolog, amit mindenki rosszul csinál...

10 dolog, amit mindenki rosszul csinál a konyhában – te köztük vagy?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.18.

A konyhai fűszerek a főzés lelkei, mégis gyakran a polcon porosodnak anélkül, hogy használatukat igazán kiaknázva segítenék a konyhai remekműveket. Sokan csak az alap fűszereket használják, mint a só, bors vagy paprika, és közben elfelejtik a változatos ízvilágot, amit a különlegesebb fűszerek, mint a kurkuma, a kakukkfű vagy a koriander, kínálnak.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1. Nem csak só és bors létezik

Érdemes tehát fűszerkészletünket időről időre átnézni, frissíteni, hiszen az ízletes ételek elkészítésének titka a harmónia és a kreativitás, amelyet a fűszerek sokfélesége támogat.

  • Kurkuma – indiai curry-k, rizsételek, levesek és zöldséges raguk ízesítője, de egy csipet belőle aranysárgára színezi a rizst vagy akár a tojásrántottát is.
  • Kakukkfű – szárnyasokhoz, vadételekhez, burgonyához és mediterrán zöldségekhez illik. Különösen jó pácokba és sütőben sült húsokhoz.
  • Koriander (mag és levél) – a mag pikáns, citromos ízvilágot ad curry-knek, mexikói ételeknek vagy pácoknak, a friss levél pedig guacamoléba, salátákba és thai fogásokba illik.
  • Fahéj – nemcsak süteményekhez, hanem marokkói tagine-hoz, chilis ételekhez vagy paradicsomos ragukhoz is kiválóan passzol.
  • Gyömbér – friss vagy szárított formában levesekbe, wokban készült zöldségekhez, sült halhoz vagy akár süteményekhez is remek választás.
  • Római kömény – nélkülözhetetlen a mexikói, indiai és közel-keleti konyhában, ízesíthetsz vele babos ételeket, pörköltet vagy zöldségalapú ragukat.
  • Sáfrány – rizottók, paella vagy krémlevesek luxusfűszere, amely jellegzetes aranyló színt és mély ízt ad.
  • Füstölt paprika – húsokhoz, grillételekhez, lencsefőzelékhez vagy akár hummuszhoz is karakteres, füstös ízt kölcsönöz.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Még mindig tombol a parlagfű, sok allergiás panasz lesz

Még mindig tombol a parlagfű, sok allergiás panasz lesz
Ma Diána, József, Richárd névnapja van. Milyen a személyiségük?

Ma Diána, József, Richárd névnapja van. Milyen a személyiségük?
Mi az a rossz családi minta, amire azt mondtad, hogy veled véget ér?

Mi az a rossz családi minta, amire azt mondtad, hogy veled véget ér?
Ilyen rúzs illik az arcodhoz: 5 arcbőr árnyalat és a hozzá illő rúzsok

Ilyen rúzs illik az arcodhoz: 5 arcbőr árnyalat és a hozzá illő rúzsok
Ezt művelte velem egy férfi gyógymasszőr, azóta sem hiszem el

Ezt művelte velem egy férfi gyógymasszőr, azóta sem hiszem el
Az empaták 7 jellemző tulajdonsága. Vajon te is közéjük tartozol?

Az empaták 7 jellemző tulajdonsága. Vajon te is közéjük tartozol?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK