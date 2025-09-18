10 dolog, amit mindenki rosszul csinál a konyhában – te köztük vagy?

1. Nem csak só és bors létezik
Érdemes tehát fűszerkészletünket időről időre átnézni, frissíteni, hiszen az ízletes ételek elkészítésének titka a harmónia és a kreativitás, amelyet a fűszerek sokfélesége támogat.
- Kurkuma – indiai curry-k, rizsételek, levesek és zöldséges raguk ízesítője, de egy csipet belőle aranysárgára színezi a rizst vagy akár a tojásrántottát is.
- Kakukkfű – szárnyasokhoz, vadételekhez, burgonyához és mediterrán zöldségekhez illik. Különösen jó pácokba és sütőben sült húsokhoz.
- Koriander (mag és levél) – a mag pikáns, citromos ízvilágot ad curry-knek, mexikói ételeknek vagy pácoknak, a friss levél pedig guacamoléba, salátákba és thai fogásokba illik.
- Fahéj – nemcsak süteményekhez, hanem marokkói tagine-hoz, chilis ételekhez vagy paradicsomos ragukhoz is kiválóan passzol.
- Gyömbér – friss vagy szárított formában levesekbe, wokban készült zöldségekhez, sült halhoz vagy akár süteményekhez is remek választás.
- Római kömény – nélkülözhetetlen a mexikói, indiai és közel-keleti konyhában, ízesíthetsz vele babos ételeket, pörköltet vagy zöldségalapú ragukat.
- Sáfrány – rizottók, paella vagy krémlevesek luxusfűszere, amely jellegzetes aranyló színt és mély ízt ad.
- Füstölt paprika – húsokhoz, grillételekhez, lencsefőzelékhez vagy akár hummuszhoz is karakteres, füstös ízt kölcsönöz.
