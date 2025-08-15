Ezért érzed rosszul magad strandolás után (leggyakrabban nem a nap miatt)

Sokan nem is gondolnák, de a strandolás fizikai megterhelése nem pusztán az úszásban és a vízi sportokban rejlik. Maga a vízben tartózkodás is kimerítő lehet az emberi test számára. A víz ellenállása miatt a legkisebb mozdulatok is több energiát igényelnek, mint a szárazföldön végzett hasonló mozgások. Ez különösen igaz, ha órákon át hűsítjük magunkat a vízben.

Sokan nem is gondolnák, de a strandolás fizikai megterhelése nem pusztán az úszásban és a vízi sportokban rejlik. Maga a vízben tartózkodás is kimerítő lehet az emberi test számára. A víz ellenállása miatt a legkisebb mozdulatok is több energiát igényelnek, mint a szárazföldön végzett hasonló mozgások. Ez különösen igaz, ha órákon át hűsítjük magunkat a vízben.

Az úszás kiváló módja a test összes izomcsoportjának megmozgatására, ugyanakkor nem csoda, hogy néhány órányi tevékenység után fáradtnak érezzük magunkat. Ennek hátterében az izmok fokozott munkája áll, amit gyakran nem érzékelünk azonnal a vízben, csak miután kijövünk onnan.

A dehidratáció veszélyei

Bár körül vagyunk véve vízzel, a strandolás során mégis gyakran előfordulhat, hogy elfelejtkezünk a megfelelő folyadékpótlásról. A napfény, a meleg és a fokozott aktivitás miatt testünk gyorsabban veszít vizet, mint általában.

Ez a nem megfelelő hidratáció fejfájáshoz, fáradtsághoz és szédüléshez is vezethet. Érdemes tehát figyelni arra, hogy rendszeresen fogyasszunk vizet egész nap, még akkor is, ha a víz hűsítő hatása miatt nem érezzük szomjasnak magunkat.