Miért alszanak rosszul a rendetlenségben élők? A káosz hatásai

Nem titok, hogy az alvás minősége számos tényezőtől függ, beleértve a környezetet is, amelyben álomra hajtjuk a fejünket. Azonban talán meglepő lehet, hogy a rendetlenség jelentős hatással lehet arra, hogyan alszunk. Azok, akik kuplerájban élnek, gyakran tapasztalhatnak nyugtalan éjszakai pihenést, és ennek nem csak pszichológiai, hanem energetikai okai is vannak.

A káosz energiája

A rend és rendezettség alapvetően határozza meg a közérzetünket és életminőségünket. Amikor szétnézünk otthonunkban, a látvány több, mint puszta vizuális ingerek halmazata. Minden egyes elem, amit szemünk lát, energiával bír, és ezek az energiák hatással vannak a belső világunkra.

Az energetikai megközelítés szerint a rend a harmóniára törekvést tükrözi, ami segít stabilitást és nyugalmat hozni a mindennapokba.

Egy olyan környezet, amely tele van felesleges tárgyakkal, régi emlékekkel és kacatokkal, amelyeknek rég nincs helyük az életünkben, visszatarthatja az energiát, ami feszültséghez és nyugtalansághoz vezethet.

A feng shui szemlélete

A feng shui, egy ősi kínai térrendezési művészet, azt tanítja, hogy az otthonunkban található tárgyak elhelyezése és azok környezethez való viszonya képes befolyásolni az ember közérzetét és egészségét. A rendezetlen tér nem csak hogy akadályozza az optimális chi áramlását, de negatív hatással van az ember személyes energiáira is.

Amikor az otthonodban szétnézel, és kaotikus, rendezetlen állapotokat látsz, a feng shui tanításai szerint ezek az állapotok blokkolni fogják az energetikai áramlásodat, ami megakadályozza a megfelelő pihenést. A tér érzékelhetően nyomasztóvá válhat, visszatükrözve ezt a fajta lelki és fizikai fáradtságot, amit minden egyes odaérkezéskor megélünk. Ez negatívan befolyásolja az elalvási ciklust, valamint az alvás mélységét is.

Pszichológiai hatások

Nem pusztán energetikai kérdés, hogy miért alszanak rosszul azok, akik kupiban élnek. A pszichológiai tényezők szintén jelentős szerepet játszanak ebben. A rendetlen környezet stresszt és szorongást válthat ki, mert a tárgyak sokasága állandóan felhívja a figyelmet a befejezetlenségre és a rendetlenségre.

A pszichológusok rámutattak, hogy a zűrzavaros környezet az agyunkban is zűrzavart okoz, hiszen minden egyes tárgy egy elintézetlen feladatként van jelen az elménkben.

A rengeteg feladat észlelésének nehézsége gátat szabhat az elme relaxációs képességének. Amikor egy helyiség túltelített tárgyakkal és ingerekkel, agyunk folyamatosan dolgozik, hogy mindezt feldolgozza és rendezze, így ennek következményeképpen a relaxáció, s vele az egészséges alvás is akadályozottá válik.

