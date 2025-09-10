Miért alszik jobban az, aki rendet tart a hálószobájában? A tudomány válaszol

Sokunk életében a hálószoba az a hely, ahol a nap végén menedéket találunk a világ zajai elől. Azonban kevesen gondolnak arra, hogy ennek a kis szentélynek a rendezettsége milyen mértékben befolyásolhatja az alvásminőségünket. Egy friss tudományos kutatás szerint a szervezett környezet nem csak vizuálisan megnyugtató, de fiziológiai szempontból is kedvező hatású lehet az alvási mintázatokra.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A környezet és az alvás minőségének összefüggései

A Princeton Egyetem Neutrals Laboratóriumának egy tanulmánya hangsúlyozza, hogy a vizuális rendezettség és a koncentráltság között szoros kapcsolat van. Ugyanis a vizuális zűrzavar túlstimulálja az agyat, ami stresszszint növekedését eredményezheti. Ez a stressz pedig közvetlenül hatással lehet az alvási szokásokra, megnehezítve az elalvást, illetve csökkentve az alvás mélységét és hatékonyságát.

Az emberek gyakran nem veszik észre, de a környezet rendezetlensége szorongást keltő hatással is bírhat. A rendetlenség folyamatos emlékeztető lehet a kint hagyott feladatokra, a be nem fejezett teendőkre, amiért az elménk sosem kap elég időt a teljes pihenésre.

https://unsplash.com/photos/a-bed-with-a-white-comforter-and-pillows-_EdqeTSMWQw

A cikk folytatódik, lapozz!