Ez az igazi puha, omlós keksz receptje

Ha valaha is kóstoltál már egy olyan kekszet, ami szó szerint elolvad a szádban, akkor tudod, milyen különleges élmény ez. Az ilyen omlós kekszek elkészítése nemcsak a megfelelő hozzávalókon, hanem azok pontos arányain is múlik. Az alábbi recept egy kipróbált, tökéletes egyensúlyú változat, amelyet biztosan imádni fogsz.

A tökéletes keksz hozzávalói

A titok a megfelelő alapanyagok használatában rejlik. Javaslom, hogy mindent előre mérj ki, így zökkenőmentesen haladhatsz az elkészítés folyamata során.

250 g finomliszt

200 g vaj (lehetőleg szobahőmérsékletű)

100 g porcukor

1 csipet só

1 teáskanál vanília kivonat

1 tojássárgája

