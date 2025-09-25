Ez az igazi puha, omlós keksz receptje
iStock

Ez az igazi puha, omlós keksz receptje

Ha valaha is kóstoltál már egy olyan kekszet, ami szó szerint elolvad a szádban, akkor tudod, milyen különleges élmény ez. Az ilyen omlós kekszek elkészítése nemcsak a megfelelő hozzávalókon, hanem azok pontos arányain is múlik. Az alábbi recept egy kipróbált, tökéletes egyensúlyú változat, amelyet biztosan imádni fogsz.

A tökéletes keksz hozzávalói

A titok a megfelelő alapanyagok használatában rejlik. Javaslom, hogy mindent előre mérj ki, így zökkenőmentesen haladhatsz az elkészítés folyamata során.

  • 250 g finomliszt
  • 200 g vaj (lehetőleg szobahőmérsékletű)
  • 100 g porcukor
  • 1 csipet só
  • 1 teáskanál vanília kivonat
  • 1 tojássárgája

