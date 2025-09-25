Ez az igazi puha, omlós keksz receptje

Ha valaha is kóstoltál már egy olyan kekszet, ami szó szerint elolvad a szádban, akkor tudod, milyen különleges élmény ez. Az ilyen omlós kekszek elkészítése nemcsak a megfelelő hozzávalókon, hanem azok pontos arányain is múlik. Az alábbi recept egy kipróbált, tökéletes egyensúlyú változat, amelyet biztosan imádni fogsz.
A tökéletes keksz hozzávalói
A titok a megfelelő alapanyagok használatában rejlik. Javaslom, hogy mindent előre mérj ki, így zökkenőmentesen haladhatsz az elkészítés folyamata során.