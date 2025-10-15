Tudósok szerint ezek az illatok segítenek a traumák feldolgozásában

Aromaterápia és a trauma kapcsolata
Az aromaterápiát régóta használják feszültségoldásra és a mentális egészség javítására. A szakértők szerint az illatok közvetlenül befolyásolják az agyunk limbikus rendszerét, amely az érzelmi reakciókért felelős. Számos kutatás hangsúlyozza, hogy bizonyos esszenciák képesek csökkenteni a szorongás szintjét és elősegíteni a relaxációt, ami különösen hasznos lehet a trauma által érintett személyek számára.
Egy 2013-as tanulmány, amelyet a „Journal of Alternative and Complementary Medicine” publikált, kimutatta, hogy a levendula illata jelentősen csökkentheti a stressz szintet.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/6Következő»