Tudósok szerint ezek az illatok segítenek a traumák feldolgozásában

A közérzetünk szoros kapcsolatban áll az illatok világával. Több tanulmány is bebizonyította, hogy bizonyos illatok pozitív hatással lehetnek a pszichés állapotunkra, különösen, ha traumatikus élmények feldolgozásáról van szó. Ebben az írásban bemutatjuk, milyen illatok segíthetnek a lelki sebek gyógyulásában, és milyen tudományos háttér áll ezek mögött a megfigyelések mögött.

Aromaterápia és a trauma kapcsolata

Az aromaterápiát régóta használják feszültségoldásra és a mentális egészség javítására. A szakértők szerint az illatok közvetlenül befolyásolják az agyunk limbikus rendszerét, amely az érzelmi reakciókért felelős. Számos kutatás hangsúlyozza, hogy bizonyos esszenciák képesek csökkenteni a szorongás szintjét és elősegíteni a relaxációt, ami különösen hasznos lehet a trauma által érintett személyek számára.

Egy 2013-as tanulmány, amelyet a „Journal of Alternative and Complementary Medicine” publikált, kimutatta, hogy a levendula illata jelentősen csökkentheti a stressz szintet.

