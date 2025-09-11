Így hat a pornó a férfiak agyára – tudományos kutatások szerint

A pornográfia hatása a férfiak agyára bonyolult, és a tudományos közösség számos kutatást végzett e terület körüljárására. Az internet elterjedésével a pornó könnyebb hozzáférhetősége jelentékenyen befolyásolta a férfiak szexuális szokásait és mentális állapotát. De pontosan mi is történik az agyban, amikor az ember pornót néz?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A neurobiológiai háttér

Az egyik legfontosabb tudományos vizsgálat e téren, amelyet a Cambridge Egyetem kutatói végeztek, kimutatta, hogy amikor férfiak pornográf tartalmat néznek, az agyuk jutalmazásért felelős területei – például a ventrális striatum – nagyobb aktivitást mutatnak. Ez az agyterület közvetlen kapcsolatban áll a függőséggel, legyen szó drogról vagy akár ételről.

Érdekes módon hasonló aktivitási mintázatokat találtak azoknál is, akik alkohol- vagy drogfüggőségben szenvednek. Ez arra utal, hogy a pornográfia függőséget okozhat, mivel az agy folyamatosan keresni kezdi az újabb és izgalmasabb stimuláló tényezőket.

A cikk folytatódik, lapozz!