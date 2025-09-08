A parlagfű és a nyírfa pollenszint kritikus – Erre készülj!

Ma, 2025. szeptember 8-án Magyarországon a pollenhelyzet főként az ősz eleji allergén növényekre koncentrálódik. A legaktívabb pollenek ma a parlagfű és egyes gyomnövények pollenjei, amelyek szezonja most éri el a csúcsát. Ezek a pollenek erős allergiás tüneteket válthatnak ki érzékeny egyéneknél, különösen a légúti panaszokat, mint az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés és akár asztmás rohamok is előfordulhatnak.

Ezen kívül, az időjárás miatt a fák pollenszezonja már alábbhagyott, de még előfordulhatnak kis mennyiségű fa pollenek, például nyár vagy platán pollenjei. Ezek kevésbé intenzívek, de érzékenyeknél tüneteket okozhatnak.

Az allergiás tünetek ma különösen erősek lehetnek a parlagfű pollenek miatt, amelyek a szezon végén is magas koncentrációban vannak jelen a levegőben. A parlagfű pollenje rendkívül allergén, és sok allergiás ma számíthat légúti irritációra, fáradékonyságra, fejfájásra és koncentrációzavarokra.

Tartsd zárva az ablakokat és ajtókat, különösen a szeles időszakokban, hogy csökkentsd a pollen bejutását a lakásba.

Kerüld a szabadtéri tevékenységeket a délelőtti és a kora délutáni órákban, amikor a pollen koncentráció a legmagasabb.

Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget és lehetőség szerint maszkot, hogy csökkentsd a pollenrel való érintkezést.

Fürödj vagy zuhanyozz le hazatérés után, és cseréld le a ruhádat, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrről és a hajról.

Használj allergia elleni orrsprayt vagy más, az orvosod által ajánlott gyógyszert a tünetek enyhítésére.

Ha asztmás vagy, mindenképp legyen nálad a szükséges inhalátor vagy gyógyszer, és figyeld a légzésed.

A mai pollenhelyzet tehát főként a parlagfű pollenje miatt kritikus, ezért érdemes nagy figyelmet fordítani az allergiás védekezésre.