A parlagfű és a nyírfa pollenszint kritikus – Erre készülj!

Ezen kívül, az időjárás miatt a fák pollenszezonja már alábbhagyott, de még előfordulhatnak kis mennyiségű fa pollenek, például nyár vagy platán pollenjei. Ezek kevésbé intenzívek, de érzékenyeknél tüneteket okozhatnak.
Az allergiás tünetek ma különösen erősek lehetnek a parlagfű pollenek miatt, amelyek a szezon végén is magas koncentrációban vannak jelen a levegőben. A parlagfű pollenje rendkívül allergén, és sok allergiás ma számíthat légúti irritációra, fáradékonyságra, fejfájásra és koncentrációzavarokra.
Praktikus tanácsok a mai napra:
- Tartsd zárva az ablakokat és ajtókat, különösen a szeles időszakokban, hogy csökkentsd a pollen bejutását a lakásba.
- Kerüld a szabadtéri tevékenységeket a délelőtti és a kora délutáni órákban, amikor a pollen koncentráció a legmagasabb.
- Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget és lehetőség szerint maszkot, hogy csökkentsd a pollenrel való érintkezést.
- Fürödj vagy zuhanyozz le hazatérés után, és cseréld le a ruhádat, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrről és a hajról.
- Használj allergia elleni orrsprayt vagy más, az orvosod által ajánlott gyógyszert a tünetek enyhítésére.
- Ha asztmás vagy, mindenképp legyen nálad a szükséges inhalátor vagy gyógyszer, és figyeld a légzésed.
A mai pollenhelyzet tehát főként a parlagfű pollenje miatt kritikus, ezért érdemes nagy figyelmet fordítani az allergiás védekezésre.