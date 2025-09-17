Meddig tart ez még? A parlagfű pollenkoncentráció még mindig magas

A mai pollenhelyzetben a parlagfű pollen szintje magas, aktív, így az arra érzékenyek erősebb tünetekre számíthatnak. Ezek közé tartozik az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás és esetenként légzési nehézségek. A száraz, meleg idő és a mérsékelt szél tovább terjeszti a pollent a levegőben, fokozva az allergiás reakciók esélyét.
A parlagfű mellett kisebb mértékben előfordulhatnak még éger vagy nyír pollenek, de ezek koncentrációja már csökkenőben van a szezon végéhez közeledve.
A mai időjárási körülmények Magyarországon mérsékelt napos időt és hőmérsékletet hoznak, a nappali hőmérséklet körülbelül 19-22 °C, éjszaka lehűlés várható, és enyhe szél segítheti a pollen könnyebb terjedését.
Praktikus tanácsok a mai napra allergiások számára: