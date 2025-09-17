Meddig tart ez még? A parlagfű pollenkoncentráció még mindig magas

Ma, 2025. szeptember 17-én Magyarországon a pollenhelyzet elsősorban a parlagfű (ragweed) pollen dominanciájáról ismert, amely szeptember második felében még aktív és jelentős allergiás tüneteket válthat ki. Emellett még jelen lehet néhány más pollenfajta, de a parlagfű a legfőbb allergén ezen a napon.

A mai pollenhelyzetben a parlagfű pollen szintje magas, aktív, így az arra érzékenyek erősebb tünetekre számíthatnak. Ezek közé tartozik az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás és esetenként légzési nehézségek. A száraz, meleg idő és a mérsékelt szél tovább terjeszti a pollent a levegőben, fokozva az allergiás reakciók esélyét.

A parlagfű mellett kisebb mértékben előfordulhatnak még éger vagy nyír pollenek, de ezek koncentrációja már csökkenőben van a szezon végéhez közeledve.

A mai időjárási körülmények Magyarországon mérsékelt napos időt és hőmérsékletet hoznak, a nappali hőmérséklet körülbelül 19-22 °C, éjszaka lehűlés várható, és enyhe szél segítheti a pollen könnyebb terjedését.

Praktikus tanácsok a mai napra allergiások számára:

