Pollenriadó még októberben is: aktív a parlagfű

Ma, 2025. október 1-jén Magyarországon főként már a fűfélék és az üröm pollenjei aktívak, valamint az őszi parlagfű (ambrosia) pollenszórása is jelentős lehet, mivel a klímaváltozás miatt az őszi parlagfűszezon hosszabbodik és október elején még erőteljesen jelen van a levegőben.

A mai pollenhelyzetben tehát az őszi parlagfű pollenje aktív, ami Magyarországon már komoly allergiás panaszokat okozhat ezen a tavaszi–őszi átmeneti időszakon túl is. Továbbá a fűfélék pollenjével kellett számolni még, bár az intenzitásuk ilyenkor már csökkenőben van, valamint az üröm pollense is jelen lehet a levegőben ma.

Az allergiás tünetek, amikkel számolhatsz ma, jellemzően az alábbiak:

orrfolyás, orrdugulás, tüsszögési rohamok

szemviszketés, könnyezés, vörösödés

torokkaparás, köhögés, esetleges légúti irritáció

fáradtságérzet, fejfájás, koncentrációs nehézségek is előfordulhatnak

Figyelj arra, hogy az őszi parlagfű pollenje különösen erős allergént jelent, a klímaváltozás miatt a pollenszezon tovább nyúlik, így az allergiás reakciók intenzívebbek és hosszabbak lehetnek, mint korábban.

Praktikus tanácsok ma a védekezéshez:

