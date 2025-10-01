Pollenriadó még októberben is: aktív a parlagfű

A mai pollenhelyzetben tehát az őszi parlagfű pollenje aktív, ami Magyarországon már komoly allergiás panaszokat okozhat ezen a tavaszi–őszi átmeneti időszakon túl is. Továbbá a fűfélék pollenjével kellett számolni még, bár az intenzitásuk ilyenkor már csökkenőben van, valamint az üröm pollense is jelen lehet a levegőben ma.
Az allergiás tünetek, amikkel számolhatsz ma, jellemzően az alábbiak:
- orrfolyás, orrdugulás, tüsszögési rohamok
- szemviszketés, könnyezés, vörösödés
- torokkaparás, köhögés, esetleges légúti irritáció
- fáradtságérzet, fejfájás, koncentrációs nehézségek is előfordulhatnak
Figyelj arra, hogy az őszi parlagfű pollenje különösen erős allergént jelent, a klímaváltozás miatt a pollenszezon tovább nyúlik, így az allergiás reakciók intenzívebbek és hosszabbak lehetnek, mint korábban.
Praktikus tanácsok ma a védekezéshez: