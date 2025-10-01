Pollenriadó még októberben is: aktív a parlagfű
iStock

Arany Inez
Írta 2025.10.01.

Ma, 2025. október 1-jén Magyarországon főként már a fűfélék és az üröm pollenjei aktívak, valamint az őszi parlagfű (ambrosia) pollenszórása is jelentős lehet, mivel a klímaváltozás miatt az őszi parlagfűszezon hosszabbodik és október elején még erőteljesen jelen van a levegőben.

A mai pollenhelyzetben tehát az őszi parlagfű pollenje aktív, ami Magyarországon már komoly allergiás panaszokat okozhat ezen a tavaszi–őszi átmeneti időszakon túl is. Továbbá a fűfélék pollenjével kellett számolni még, bár az intenzitásuk ilyenkor már csökkenőben van, valamint az üröm pollense is jelen lehet a levegőben ma.

Az allergiás tünetek, amikkel számolhatsz ma, jellemzően az alábbiak:

  • orrfolyás, orrdugulás, tüsszögési rohamok
  • szemviszketés, könnyezés, vörösödés
  • torokkaparás, köhögés, esetleges légúti irritáció
  • fáradtságérzet, fejfájás, koncentrációs nehézségek is előfordulhatnak

Figyelj arra, hogy az őszi parlagfű pollenje különösen erős allergént jelent, a klímaváltozás miatt a pollenszezon tovább nyúlik, így az allergiás reakciók intenzívebbek és hosszabbak lehetnek, mint korábban.

Praktikus tanácsok ma a védekezéshez:

