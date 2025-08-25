Pollenriadó: Parlagfű és szél veszélyezteti az allergiásokat
Pollenriadó: Parlagfű és szél veszélyezteti az allergiásokat

Arany Inez
Írta 2025.08.25.

Ma, 2025. augusztus 25-én Magyarországon elsősorban a parlagfű (ragweed) és egyéb gyomnövények pollenje aktív, hiszen a gyompollenszezon júniusban kezdődik és augusztus-szeptemberben éri el a csúcsát. Emellett még előfordulhatnak fűfélék pollenjei is, bár azok szezonja már inkább a nyár elejére esik.

