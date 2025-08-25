Pollenriadó: Parlagfű és szél veszélyezteti az allergiásokat

Ha asztmás vagy, mindenképp legyen nálad a szükséges inhalátor.

A fa pollenek, mint például a nyír vagy tölgy, már nem jellemzőek ebben az időszakban, mivel azok inkább tavasszal és kora nyáron aktívak. A mai pollenhelyzet tehát főként a parlagfű pollenje miatt lehet problémás az allergiások számára.

A parlagfű pollenje erős allergén, ami orrfolyást, orrdugulást, tüsszögést, viszkető, könnyező szemeket és torokkaparást okozhat. Súlyosabb esetekben asztmás tüneteket is kiválthat, például nehézlégzést vagy zihálást.

Praktikus tanácsok a mai napra allergiásoknak: