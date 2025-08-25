Pollenriadó: Parlagfű és szél veszélyezteti az allergiásokat

- Kerüld a szabadban való tartózkodást a pollenkoncentráció csúcsidőszakaiban, különösen délelőtt és kora este, amikor a pollenszám általában magasabb.
- Tartsd zárva az ablakokat és az ajtókat otthon és autóban, hogy minimalizáld a pollenek bejutását.
- Használj légszűrőt vagy légkondicionálót, ami segíthet csökkenteni a beltéri pollen mennyiségét.
- Moshatsz hajat és cserélj ruhát, ha kint jártál, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrödről és a ruháidról.
- Allergia elleni gyógyszerek alkalmazása, mint antihisztaminok vagy orrspray-k, enyhíthetik a tüneteket.
Ha asztmás vagy, mindenképp legyen nálad a szükséges inhalátor.
A fa pollenek, mint például a nyír vagy tölgy, már nem jellemzőek ebben az időszakban, mivel azok inkább tavasszal és kora nyáron aktívak. A mai pollenhelyzet tehát főként a parlagfű pollenje miatt lehet problémás az allergiások számára.
A parlagfű pollenje erős allergén, ami orrfolyást, orrdugulást, tüsszögést, viszkető, könnyező szemeket és torokkaparást okozhat. Súlyosabb esetekben asztmás tüneteket is kiválthat, például nehézlégzést vagy zihálást.
