A parlagfű és lágyszárúak pollenszintje tovább nő – allergiások vigyázzanak!
Unsplash

A parlagfű és lágyszárúak pollenszintje tovább nő – allergiások vigyázzanak!

Arany Inez
Írta 2025.09.10.

Ma, 2025. szeptember 10-én Magyarországon a pollenhelyzet főként a parlagfű pollenszintje miatt kedvezőtlen, amely továbbra is aktívan van jelen a levegőben. Emellett a lágy szárú növények (például üröm, libatop) pollenjének koncentrációja is magasabb, és továbbra is jelen vannak a fűfélék pollenjei, bár már csökkenő tendenciával.

Az allergiások így a következő tünetekkel számolhatnak ma: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szúró szemek, könnyezés, torokkaparás, köhögés, valamint fáradtságérzés és fejfájás is előfordulhat a folyamatos allergén irritáció miatt. Különösen azok vannak kitéve ezeknek a tüneteknek, akik érzékenyek a parlagfű és a lágy szárú gyomnövények pollenjére.

Praktikus tanácsok a védekezéshez ezen a napon:

Ne tölts sok időt a szabadban a délelőtti és kora délutáni órákban, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb.

Használj pollenjelző applikációkat vagy helyi pollenjelentéseket, hogy tájékozódj a napi pollenhelyzetről.

