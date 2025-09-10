A parlagfű és lágyszárúak pollenszintje tovább nő – allergiások vigyázzanak!

Az allergiások így a következő tünetekkel számolhatnak ma: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szúró szemek, könnyezés, torokkaparás, köhögés, valamint fáradtságérzés és fejfájás is előfordulhat a folyamatos allergén irritáció miatt. Különösen azok vannak kitéve ezeknek a tüneteknek, akik érzékenyek a parlagfű és a lágy szárú gyomnövények pollenjére.
Praktikus tanácsok a védekezéshez ezen a napon:
Ne tölts sok időt a szabadban a délelőtti és kora délutáni órákban, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb.
Használj pollenjelző applikációkat vagy helyi pollenjelentéseket, hogy tájékozódj a napi pollenhelyzetről.