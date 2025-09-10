A parlagfű és lágyszárúak pollenszintje tovább nő – allergiások vigyázzanak!

Ma, 2025. szeptember 10-én Magyarországon a pollenhelyzet főként a parlagfű pollenszintje miatt kedvezőtlen, amely továbbra is aktívan van jelen a levegőben. Emellett a lágy szárú növények (például üröm, libatop) pollenjének koncentrációja is magasabb, és továbbra is jelen vannak a fűfélék pollenjei, bár már csökkenő tendenciával.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az allergiások így a következő tünetekkel számolhatnak ma: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szúró szemek, könnyezés, torokkaparás, köhögés, valamint fáradtságérzés és fejfájás is előfordulhat a folyamatos allergén irritáció miatt. Különösen azok vannak kitéve ezeknek a tüneteknek, akik érzékenyek a parlagfű és a lágy szárú gyomnövények pollenjére.

Praktikus tanácsok a védekezéshez ezen a napon:

Ne tölts sok időt a szabadban a délelőtti és kora délutáni órákban, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb. Mások ezeket olvassák Pollenriadó 2025.08.21.: A parlagfű és a nyírfa támadása erősödik Pollenhelyzet Magyarországon: készülj fel az allergiás tünetekre, ne hagyd, hogy a pollenek meglepjenek! Az allergiások ma nem lélegezhetnek fel. Pollenjelentés Ma ideális nyári időjárásunk van, ennyi fok várható

Használj pollenjelző applikációkat vagy helyi pollenjelentéseket, hogy tájékozódj a napi pollenhelyzetről.

A cikk folytatódik, lapozz!