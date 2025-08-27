Pénzkímélő lakásfrissítés: 5 trükk, amit 1 óra alatt elvégezhetsz
istockphoto.com

Pénzkímélő lakásfrissítés: 5 trükk, amit 1 óra alatt elvégezhetsz

Lukács Kamilla
Írta 2025.08.27.

Mindenkinek jól esik, ha a lakására nézve frissebb, megújult érzet fogadja. Nem kell, hogy ez feltétlenül komoly anyagi ráfordítással járjon, elég néhány kreatív megoldás, hogy egy óra alatt látványos változást érhessünk el. Ebben a cikkben öt olyan trükköt osztunk meg, amelyekkel gyorsan és költséghatékonyan frissítheted otthonod hangulatát.

Egyedi párnák és textilek

A legegyszerűbb módja annak, hogy az otthonod hangulatát megváltoztasd, ha új párnákat vagy textileket helyezel el a kanapén, ágyon vagy székeken. Ez egy remek mód arra, hogy bármilyen stílust vagy színt bevezess a lakásba anélkül, hogy nagyobb beruházásba kellene fektetned.

Például, ha az őszi időszakban melegebb, földszínekre váltasz, máris meghittebbé válik a környezeted. Ha nincs lehetőséged teljes készletű párnahuzatot vásárolni, bátran kombinálhatsz különböző mintákat és anyagokat a meglévőkkel, így egyedi összhatást érhetsz el.

