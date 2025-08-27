Pénzkímélő lakásfrissítés: 5 trükk, amit 1 óra alatt elvégezhetsz

Egyedi párnák és textilek
A legegyszerűbb módja annak, hogy az otthonod hangulatát megváltoztasd, ha új párnákat vagy textileket helyezel el a kanapén, ágyon vagy székeken. Ez egy remek mód arra, hogy bármilyen stílust vagy színt bevezess a lakásba anélkül, hogy nagyobb beruházásba kellene fektetned.
Például, ha az őszi időszakban melegebb, földszínekre váltasz, máris meghittebbé válik a környezeted. Ha nincs lehetőséged teljes készletű párnahuzatot vásárolni, bátran kombinálhatsz különböző mintákat és anyagokat a meglévőkkel, így egyedi összhatást érhetsz el.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»