Párkapcsolatról posztolni: mit akarok megmutatni, és kinek?

Schuster Borka
Írta 2025.10.07.

A közösségi médiában való megjelenés kérdése minden pár számára másképp vetődik fel. Egyesek számára természetes a megosztás, míg mások inkább maguknak tartják meg a közös pillanatokat.

A vita arról, hogy van-e helye egy párkapcsolatnak a közösségi médiában, nagyjából egyidős az internettel. Amióta léteznek nyilvános profilok, kommentmezők és fotómegosztó felületek, visszatérő kérdés, hogy mit kezdjünk a magánéletünkkel az online térben. Kell-e, érdemes-e, hasznos-e, ha valaki kiteszi a párját az Instagramra, és kell-e, hogy a Facebook ismerőseink tudják, épp kivel osztjuk meg az életünket?

Az igazság az, hogy valószínűleg nincs egyetlen, mindenki számára érvényes válasz. Van, akinek természetes, hogy szinte minden közös pillanatot dokumentál, mások pedig szigorúan elzárják a kapcsolatukat a nyilvánosságtól. Mindkét megközelítésnek vannak előnyei és hátrányai, és talán az a legfontosabb, hogy az adott pár saját szabályai mentén találja meg az egyensúlyt.

Érvek és ellenérvek

A „kirakatkapcsolat” mellett szól, hogy sokak számára a közös posztolás egyfajta szeretetnyelv.

Olvass még a témában

Amikor valaki feltesz egy képet a párjával, azzal azt üzeni: „büszke vagyok rád, fontos vagy nekem, szeretném, ha a világ is tudná, hogy hozzám tartozol”.

Ez egy látható, könnyen értelmezhető gesztus, ami erősítheti az összetartozás érzését.

Az ellenérv viszont az, hogy a közösségi média nem csupán barátok és jóindulatú ismerősök előtt zajlik. A posztjaink idegenekhez, rosszindulatú kommentelőkhöz, vagy éppen olyan emberekhez is eljuthatnak, akikre nem feltétlenül szeretnénk rábízni a magánéletünk részleteit. Emellett sokan joggal érzik, hogy a kapcsolatuk minőségét nem a nyilvánosságban kell igazolniuk, hanem egymás között, a mindennapokban.

