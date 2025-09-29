Őszi horoszkóp: ezek a jegyeknek nagyot fordul a szerelmi életük
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Őszi horoszkóp: ezek a jegyeknek nagyot...

Őszi horoszkóp: ezek a jegyeknek nagyot fordul a szerelmi életük

Farkas Izabella
Írta 2025.09.29.

Az ősz különleges időszak a csillagok szerint, olyan, amikor a levelek nemcsak a fákról hullanak le, hanem a régi kapcsolatok is új értelmet nyerhetnek, és a korábban elszalasztott lehetőségek visszatérhetnek. Az idei szezonban különlegesen változatos szerelmi rezgések érkeznek, melyek minden csillagjegyre máshogyan hatnak. Nézzük meg, hogyan alakulnak az események az egyes jegyek számára!

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Kos

A Kos jegyűek számára az ősz egyfajta újjászületés idejét hozza el. Olyan időszak köszönt be, amikor a szenvedély újra fellángol, és a már meglévő kapcsolatok is új szintre léphetnek. Akik keresik a szerelmet, most különösen vonzóvá válhatnak, ezért érdemes nyitott szemmel járniuk.

Ennek a felfokozott energiának köszönhetően a Kosok jobban érezhetik magukat saját bőrükben, és ez az önbizalom fogja magához vonzani az esetleges új partnereket is.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/12
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Pollenriadó: a parlagfű és nyírfa pollenszintje továbbra is kritikus!

Pollenriadó: a parlagfű és nyírfa pollenszintje továbbra is kritikus!
Ma Mihály, Beatrix, Nárcisz névnapja van: Mit jelent a nevük?

Ma Mihály, Beatrix, Nárcisz névnapja van: Mit jelent a nevük?
Méz diéta: hihetetlen, valóban lehet fogyni mézzel

Méz diéta: hihetetlen, valóban lehet fogyni mézzel
Ezért akad meg rajtad először a férfiak szeme, csillagjegyed szerint

Ezért akad meg rajtad először a férfiak szeme, csillagjegyed szerint
Ribizliből bor, pálinka és snack? A Lajos-Király Manufaktúra megmutatja, miért olyan nagyszerű

Ribizliből bor, pálinka és snack? A Lajos-Király Manufaktúra megmutatja, miért olyan nagyszerű
Uborkát az égésre! A leghatásosabb 5 házi gyógymód leégésre

Uborkát az égésre! A leghatásosabb 5 házi gyógymód leégésre
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK