5 jel, hogy nem őszi fáradtságod van, hanem vitaminhiányod
5 jel, hogy nem őszi fáradtságod van, hanem vitaminhiányod

Farkas Izabella
Írta 2025.09.16.

Ahogy az időjárás egyre hűvösebbé és borúsabbá válik, sokan küzdenek az úgynevezett őszi fáradtsággal, amely átmeneti energiahiányként jelentkezik. Azonban ez az érzés gyakran egy mélyebb probléma tünete is lehet, amelyet a testünk vitamin- és ásványi anyag szükséglétének hiánya okozhat. Ismerd fel a különbséget, hogy visszaszerezhesd az energiád.

Folyamatos fáradtság és kimerültség

Sokan érezzük úgy, hogy az őszi napokkal együtt valami szinte kikapcsol bennünk, de ha a fáradtság állandó társsá válik, annak oka gyakran a vitaminhiány lehet. A B-vitaminok, különösen a B12-vitamin hiánya, jelentős hatással van a szervezet energiaszintjére. Az ilyen típusú fáradtság nem oldódik meg egyszerűen egy pihentető hétvége vagy egy jó alvás után.

Amellett, hogy enervált vagy, talán azt is tapasztalod, hogy nehezen koncentrálsz, és a teljesítményed is csökken. Ezért fontos odafigyelni, hogy a szervezeted megkapja az összes szükséges vitaminforrást.

