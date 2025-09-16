5 jel, hogy nem őszi fáradtságod van, hanem vitaminhiányod

Folyamatos fáradtság és kimerültség
Sokan érezzük úgy, hogy az őszi napokkal együtt valami szinte kikapcsol bennünk, de ha a fáradtság állandó társsá válik, annak oka gyakran a vitaminhiány lehet. A B-vitaminok, különösen a B12-vitamin hiánya, jelentős hatással van a szervezet energiaszintjére. Az ilyen típusú fáradtság nem oldódik meg egyszerűen egy pihentető hétvége vagy egy jó alvás után.
Amellett, hogy enervált vagy, talán azt is tapasztalod, hogy nehezen koncentrálsz, és a teljesítményed is csökken. Ezért fontos odafigyelni, hogy a szervezeted megkapja az összes szükséges vitaminforrást.
