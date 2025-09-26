Ezek az okai, hogy több ételt kívánunk ősszel

Az évszakok változása nemcsak a természetet alakítja át, hanem bennünket is komolyabban érint, különösen az ősz érkeztével. Ahogy rövidülnek a nappalok és hűvösebbé válik az idő, sokan észreveszik, hogy az étvágyuk is megváltozik. Ennek hátterében nem csak fiziológiai, hanem pszichológiai okok is meghúzódnak.

A hőmérséklet csökkenése az anyagcserénkre is befolyással van. A testünk természetes módon próbálja kompenzálni a hideget, így hőtermeléssel válaszol, amely több energiát követel. Ennek következménye lehet, hogy többet eszünk, hogy a megnövekedett energiaigényt kielégítsük.

A hormonok is eldöntik, mennyire legyél éhes

Egy másik tényező, ami szerepet játszik az őszi étvágy növekedésében, az a hormonális változások szervezetünkben. Amikor csökken a nappali fény, a melatonin termelése megnő. Ez a hormon, amely az alvási ciklusunkat szabályozza, közvetett hatással van az étvágyunkra is.

Ezen kívül, a szerotonin szint is változhat, amely boldogságérzetünkre van hatással. Alacsonyabb szerotonin szint esetén gyakrabban nyúlhatunk a magas szénhidráttartalmú ételekhez, hogy ellensúlyozzuk a hangulati ingadozásainkat.

