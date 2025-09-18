Őszi erdei séták: tudományosan igazolt hangulatjavítók
iStock

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / Őszi erdei séták: tudományosan igazolt...

Őszi erdei séták: tudományosan igazolt hangulatjavítók

Farkas Izabella
Írta 2025.09.18.

A természet számos hatással van ránk, különösen, ha az ősz színekkel teli, friss levegőjű erdejéről van szó. Ősszel az erdők varázslatos átalakuláson mennek keresztül, ami nem csak a szemet, de a lelket is gyönyörködteti, és jelentősen hozzájárul a hangulatunk javításához.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az ősz beköszöntével az erdők színpompás öltözéket öltenek, ami kiváló alkalmat nyújt arra, hogy kiszakadjunk a mindennapok zajából. Az ősz különleges atmoszférája és a természet közelsége számos előnnyel jár, amik nemcsak a lelki, de a testi egészségünket is támogatják.

Az erdei séták hatása a mentális egészségre

Kutatások szerint az erdei séta kedvező hatással van a mentális egészségünkre. Egy 2015-ös tanulmány, amit a Stanford Egyetem kutatói publikáltak, arra mutatott rá, hogy a természetben töltött idő jelentősen csökkenti a stresszt, valamint javítja a mentális jólétet és a kognitív funkciókat. A résztvevők, akik természetes környezetben sétáltak, alacsonyabb szorongásszintet és jobb hangulatot tapasztaltak.

Az erdős területek különösen hatásosak lehetnek, mivel a zöld környezet csökkenti a kortizol szintet, amely az okok egy része a stresszérzet kialakulásának. A friss levegő, a természeti hangok és az erdei aromák, mint például a fenyőfa illata, mind hozzájárulnak a nyugodt és kiegyensúlyozott állapot kialakulásához.

Olvass még a témában

Hiker young woman enjoying the autumn forest

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Férfiakat kérdeztünk, miért érzelmileg elérhetetlenek szex után

Férfiakat kérdeztünk, miért érzelmileg elérhetetlenek szex után
Még mindig tombol a parlagfű, sok allergiás panasz lesz

Még mindig tombol a parlagfű, sok allergiás panasz lesz
4 csillagjegy, akik változáshullámmal néznek szembe nyár elején

4 csillagjegy, akik változáshullámmal néznek szembe nyár elején
Amikor a szeretet a legnagyobb ajándék: Hogyan mondjuk el a családnak, hogy idén nem tudunk ajándékozni?

Amikor a szeretet a legnagyobb ajándék: Hogyan mondjuk el a családnak, hogy idén nem tudunk ajándékozni?
Ezt teszi a testeddel, ha lemondasz a szénhidrátokról – tudományosan

Ezt teszi a testeddel, ha lemondasz a szénhidrátokról – tudományosan
Év végi horoszkóp: ezt kell tudnod az év hátralevő részéről

Év végi horoszkóp: ezt kell tudnod az év hátralevő részéről
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK