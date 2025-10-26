A tested ujjongva várta: Mutatjuk a legolcsóbb és legfinomabb őszi terményeket
A sütőtök az ősz egyik legnépszerűbb szereplője, és nem véletlenül. Akár levesként, akár süteményként tálalod, a sütőtök mindig kifinomult és ízletes étel lesz. A legjobb az egészben, hogy rendkívül baráti áron hozzá lehet jutni.

Sütőtök (400-600 Ft/kg)

A sütőtök ősszel szinte kihagyhatatlan. Könnyen hozzáférhető, olcsó, és végtelenül változatosan elkészíthető, ráadásul a lakást is megtölti az az igazi őszi illat, ha beteszed a sütőbe.

Mit főzhetsz belőle?

A legnépszerűbb belőle a krémleves, amit egy kis gyömbérrel még izgalmasabbá tehetsz, a tetejét pedig megszórhatod pirított tökmaggal. Ha valami édesre vágysz, próbáld ki a sütőtökös pitét, amit fahéjjal és szegfűszeggel fűszerezhetsz. Érdemes kipróbálni rizottóban is, mert a krémes állaga tökéletesen passzol a rizshez és a sajthoz, és garantáltan feldobja a hétköznapi vacsorát.

Ezért annyira egészséges

A sütőtök tele van A-vitaminnal, ami a szemnek és a bőrnek is jót tesz, emellett sok benne a rost, ami segíti az emésztést. Az antioxidáns-tartalma erősíti az immunrendszert, és mivel kalóriában alacsony, bátran eheted akkor is, ha épp figyelsz a vonalaidra.

