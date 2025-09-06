Az önszeretet nem mindig hangos – néha csak annyi, hogy nemet mondasz
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Lélek / Az önszeretet nem mindig hangos – néha...

Az önszeretet nem mindig hangos – néha csak annyi, hogy nemet mondasz

Farkas Izabella
Írta 2025.09.06.

Képzeld el, hogy egy hosszú, fárasztó nap végén elnyúlsz a kanapén, és végre megpihenhetsz. Csörög a telefonod, és egy közeli barátod kér tőled szívességet: elmenne veled valahova, mert szüksége van a társaságodra. Az önszeretet egyik formája, hogy néha nemet mondasz. Nem azért, mert nem szereted a barátodat, hanem mert magadnak is kell, hogy legyenek határai. Minden alkalommal, amikor nemet mondasz másnak, igent mondasz magadra, ahogy ezt Dr. Brené Brown, világhírű kutató és író is gyakran hangsúlyozza.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Akkor tiszteled magad, ha felállítod a határaidat

Az egyik legfontosabb dolog, amit magunkért tehetünk, hogy felismerjük, mikor kell meghúzni a határokat. Ezt a pszichológusok gyakran úgy hívják, hogy „egészséges határok”. Nem arról van szó, hogy teljesen elzárkózzunk másoktól, hanem arról, hogy figyeljünk oda a saját szükségleteinkre.

Dr. Henry Cloud és Dr. John Townsend pszichológusok szerint a határok kijelölése nem önző, hanem alapvető szükséglet, hogy megvédjük magunkat az érzelmi kimerültségtől és az összeroppanástól.

Az, hogy időnként nemet mondunk, nem a mások elutasítása, hanem önmagunk elfogadása és tisztelete.

Mások ezeket olvassák

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Milyen szerelemben hiszel igazán – születési hónapod alapján?

Milyen szerelemben hiszel igazán – születési hónapod alapján?
„Előtte jól kisírom magam” – Így randizok, hogy ne tűnjek kétségbeesettnek

„Előtte jól kisírom magam” – Így randizok, hogy ne tűnjek kétségbeesettnek
Ilyen szuperképességed van csillagjegyed alapján

Ilyen szuperképességed van csillagjegyed alapján
Így tárgyiasítják a nárcisztikusok saját gyerekeiket

Így tárgyiasítják a nárcisztikusok saját gyerekeiket
A hüvely öregedése: Természetes változások 30 és 60 éves kor között

A hüvely öregedése: Természetes változások 30 és 60 éves kor között
TESZT: Nőként mennyire egyenjogú a párkapcsolatod?

TESZT: Nőként mennyire egyenjogú a párkapcsolatod?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK