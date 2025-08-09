Hihetetlen, mennyi mindenre rákenik az olíva olajat az olaszok. És igazuk van

A testük bármely pontját ápolják vele
Egyik legismertebb, nem gasztronómiai felhasználási módja az olíva olajnak a bőrápolás, amely az olasz szépségápolási rituálék elengedhetetlen része.
Az olíva olaj könnyedén beszívódik, így nem hagy maga után zsíros érzetet, csak kellemes puhaságot.
Néhányan közvetlenül az arcápolásban is alkalmazzák ezt az olajt, hidratálóként vagy sminkeltávolítóként. Ehhez elegendő egy kis mennyiséget feltapogatni a bőrre, és finoman bemasszírozni. Ezen túlmenően, az olívaolaj kiváló hajkondicionáló: népszerű a hajvégek ápolására, hogy megakadályozza azok töredezését és visszaadja a haj természetes fényét.
