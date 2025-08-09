Hihetetlen, mennyi mindenre rákenik az olíva olajat az olaszok. És igazuk van

Hihetetlen, mennyi mindenre rákenik az olíva olajat az olaszok. És igazuk van
Farkas Izabella
2025.08.09.

Ha az olíva olajról hallunk, azonnal a kulináris élvezetek, mediterrán ízek juthatnak eszünkbe. Azonban az olaszok életében az olíva olaj messze túlmutat a konyhai felhasználáson. Számos hagyományos és innovatív módon alkalmazzák, amit talán nem is sejtenénk, és ami ékes példája annak, hogy ez az aranyló folyadék mennyire sokoldalú tud lenni.

A testük bármely pontját ápolják vele

Egyik legismertebb, nem gasztronómiai felhasználási módja az olíva olajnak a bőrápolás, amely az olasz szépségápolási rituálék elengedhetetlen része.

Az olaj gazdag antioxidáns tartalma révén segít megőrizni a bőr fiatalos ragyogását, puhítja és hidratálja a száraz bőrfelületeket, például a repedt sarkakat.

Az olíva olaj könnyedén beszívódik, így nem hagy maga után zsíros érzetet, csak kellemes puhaságot.

Néhányan közvetlenül az arcápolásban is alkalmazzák ezt az olajt, hidratálóként vagy sminkeltávolítóként. Ehhez elegendő egy kis mennyiséget feltapogatni a bőrre, és finoman bemasszírozni. Ezen túlmenően, az olívaolaj kiváló hajkondicionáló: népszerű a hajvégek ápolására, hogy megakadályozza azok töredezését és visszaadja a haj természetes fényét.

