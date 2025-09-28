Mit üzen a hold október 1-jén? Fedezd fel lelki üzenetét
Mit üzen a hold október 1-jén? Fedezd fel lelki üzenetét

Farkas Izabella
Írta 2025.09.28.

A hold, ahogyan táncol az égen, mindig is bűvöletbe ejtette az embereket. A holdfázisok változásai nem csupán a természetre gyakorolnak hatást, hanem az emberi pszichére is mélyen kihatnak. Október 1-jén különösen izgalmas lehet megvizsgálni, milyen ezoterikus és lelki jelentéssel bírnak a hold fázisai.

A holdnaptár varázsa és misztikuma

Ha október 1-jére tekintünk, a hold fázisai közvetlenül hatnak a lelkünkre és érzelmeinkre. Ebben az időszakban lehetőségünk nyílik belső énünk mélyebb megismerésére, amely segíthet az önfejlesztésben. A hold naptár szerint ez az időszak különösen alkalmas lehet új kezdeményezések elindítására.

