„Ököllel arcon vágott” Férfiak, mi történt, amikor megkértétek a menyasszony kezét az édesapjától?

Az apa engedélyét kérni kedves és megható gesztus, de az alábbi történetek szerint nem minden esetben.

Elzárkózva

Nem nyitott ajtót. Láttam, hogy ég a villany és tudtam, hogy otthon van, de nem engedett be. A menyasszonyom beszélt vele és másnap visszamentem, de akkor sem jártam sikerrel. Végül gondoltam elkapom vasárnap az istentiszteletem, mert tudtam, hogy ott lesz. Amikor látta, hogy közeledem, gyorsan elbaktatott a kocsijáig és elhajtott. Aznap este anyósom azt mondta, hagyjam a fenébe, ő áldását adja, a „vén marha meg kit érdekel.” Az esküvő jól sikerült, apóst nem hívtuk meg.

Nahát

Legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy ez egy szexista, elavult tradíció, mert a lánya önálló ember, aki maga dönti el, kihez megy feleségül és ebbe neki semmi beleszólása nincs. Apósom egy progresszív ember.

