A nyári depresszió létező betegség. Ezt teheted ellene a szakpszichológus szerint

A nyárhoz sokan automatikusan a jókedvet, a felszabadultságot és a szabadság érzését kötjük. Talán éppen ezért is érezhetjük különösen furcsának, ha a rengeteg napsütés és a jobbnál jobb programok ellenére mégis rendszeresen fáradtak, kedvtelennek, lehangoltak vagyunk, esetleg rosszul alszunk a nyári hónapokban. Ha te is tapasztaltál hasonlót, vagy máson láttál hasonló jeleket, akár az is előfordulhat, hogy nyári depresszióról van szó.
Akármennyire is jó érzés tud lenni nyáron a vízparton időzni, lángosozni, fagyizni, koncertekre, fesztiválokra járni, vagy egyszerűen csak élvezni a napsütést a szabadban, bizony előfordulhat, hogy éppen az évszak hatására jelentkezik nálunk úgynevezett nyári depresszió. Hogy mivel is jár pontosan ez a betegség, hogyan ismerhetjük fel és tehetünk ellene, abban Frauhammer Alexa szakpszichológus segít most eligazodni.
Alexa tanácsadó szakpszichológusként dolgozik fiatal és középkorú felnőttekkel. A munkájában nagyon fontosnak tartja az egyéni erőforrások feltérképezését, illetve, hogy a segítség személyre szabott legyen. Mindenkivel úgy halad, olyan tempóban és témákat érintve, amire az adott személynek szüksége van, ami elbírható a számára. Főként stresszkezeléssel, kapcsolatokkal, önértékeléssel és önismeret foglalkozik, így biztos voltam benne, hogy a nyári depresszióval kapcsolatos kérdéseimmel is bátran fordulhatok hozzá.
A szakértő:
Frauhammer Alexa
szakpszichológus
Mikor beszélhetünk pontosan nyári depresszióról?
A nyári depresszió, hasonlóan a téli depresszióhoz, olyan formája ennek a kórképnek, ami szezonális mintát követ, az évszakok váltakozásához kapcsolódik. Szezonális depressziónak vagy szezonális affektív zavarnak (SAD) nevezzük, és akkor beszélhetünk róla, ha a depressziós tünetek legalább két egymást követő szezonban (nyáron/télen) fennállnak, majd az azt követő szezonban (ősszel/tavasszal) megszűnnek.
Milyen okok állhatnak legtöbbször a hátterében?
Míg a téli depresszió okai a legtöbb embernek kézenfekvőnek tűnhetnek (kevesebb napfény, hidegebb időjárás), a nyári depressziót nehezebb lehet megérteni. Kevesebb a kutatás is ebben a témában, az okokat még jelenleg is vizsgálják a szakemberek. Elképzelhető, hogy a szervezetünk cirkadián ritmusának változásával áll kapcsolatban, hiszen a belső óránkat ugyanúgy megzavarhatja a túl sok napfény, mint a túl kevés.
Mely tünetekről ismerhető fel a legkönnyebben?
A nyári depresszió tünetei közé tartozik a kedvtelenség, csökkent aktivitás, fáradékonyság, fokozott ingerültség, alvási nehézségek, étvágytalanság, reménytelenség-érzés, valamint az érzés, hogy amiben addig örömünket leltük, már kevésbé lelkesít, nem találunk örömet a mindennapokban. Emellett fontos jellemzője, hogy a tavaszi hónapok végén, nyár elején alakulnak ki ezek a tünetek, és a nyár végével csökkennek, illetve elmúlnak.
Mennyiben más, mint a szélesebb körben ismert téli depresszió?
Ha a tüneteket nézzük, azok nagyjából ugyanazok a téli és a nyári depresszió esetében is (sőt, általánosságban véve a depresszív kórképek esetében). Ami az egyik különbség lehet, hogy míg téli depresszió esetén gyakori ajánlás a fényterápia, ami sok esetben segít is, a nyári depresszió kezelésében ez nem hatásos. Leginkább azt mondhatjuk, hogy a tünetek szempontjából nincs nagy különbség a nyári és a téli depresszió között, inkább a kiváltó okok azok, amik eltérőek.
Egyénileg mit tehetünk azért, hogy jobban érezzük magunkat?
Érdemes lehet első körben megfigyelni magunkat: mivel összefüggésben, mikor jelentkeznek az első tünetek? Van-e bármi, amin mi tudunk alakítani (pl. napi rutinunk), vagy amivel ki tudjuk zökkenteni magunkat?
Az alvásunk minőségének és a kipihentségünknek fontos szerepe van a hangulatunk alakulásában, így fontos erre figyelni. Próbáljunk meg kialakítani egy alvási rutint, beleértve azt is, hogy elegendő órát aludjunk, ne tolódjon el nagyon az ébrenlét-alvás fázisa, tehát ne legyünk ébren késő éjszakáig-hajnalig, és ne aludjunk délig-kora délutánig.
A felborult napirend ellensúlyozása érdekében jó, ha megpróbálunk valami rendszert vinni a napjainkba – ebben sokat segíthetnek a rutinok. Rutint adhat például a rendszeres testmozgás, de akár a napi séta, vagy az étkezésünk rendszerezettsége is adhat ilyen keretet.
Hogyan segíthetünk, ha másokon észleljük a nyári depresszió tüneteit?
Ha észleljük a környezetünkben valakin a nyári depresszió tüneteit, fontos, hogy ne bagatellizáljuk el a nehézségeit, ne próbáljuk olyan mondatokkal jobb kedvre deríteni vagy kizökkenteni a rossz hangulatból, mint „Ez nem olyan nagy dolog”, „Szedd össze magad”, vagy „Másoknak ennél sokkal nagyobb problémái vannak”. Segítséget az adhat, ha biztosítjuk róla, hogy fordulhat hozzánk, ha szeretne beszélni a problémáiról.
Emellett fontos az is, hogy elismerjük az érzéseit, és azt, hogy ez most nagyon nehéz lehet neki. Nem kell teljes mértékben megértenünk, miért érez ő most így – sokkal fontosabb, hogy tiszteletben tartsuk az érzéseit, akkor is, ha nem értjük őket.
Mikor érdemes szakember segítségét kérnünk?
Lehangoltság, kedvetlenség, alvási nehézségek bárkinél előfordulhatnak hosszabb-rövidebb időszakokra, viszont ha tartósan, 1-2 hétnél tovább fennállnak ezek a tünetek, illetve a mindennapi tevékenységekben is akadályoznak minket, mindenképpen szükséges szakemberhez fordulni.
Nyitókép: AleksandarNakic/istockphoto.com