Búcsú a nyártól: 5 holmi, amitől nyár végén ideje megválni

Ahogy a nyári napsugarak lassan elbúcsúznak, és megjelennek az első őszi levelek, itt az ideje, hogy kicsit rendet tegyünk az életünkben – és ezzel együtt a szekrényünkben is. A nyár során hajlamosak vagyunk felhalmozni egy csomó ruhát, kiegészítőt és apróságot, amik lehet, hogy már nem is igazán passzolnak hozzánk vagy az évszakhoz. Most viszont remek alkalom kínálkozik arra, hogy végignézd a ruhatárad, és kicsit megújítsd – friss, őszi darabokkal, amik nemcsak divatosak, de praktikusak is.

Frissítsd fel a gardróbod – nemcsak divatból, hanem önmagadért is!

Tudom, elsőre fárasztónak tűnhet átbújni a teljes ruhakupacon, de hidd el, megéri! Amikor kiszanálod azokat a darabokat, amiket már évek óta nem vettél fel, vagy amik már nem képviselnek téged, valójában nemcsak helyet szabadítasz fel – hanem egy picit önmagadhoz is közelebb kerülsz. Egy átlátható, jól kombinálható gardrób pedig minden reggelt megkönnyít: nincs több „nincs egy rongyom se!” típusú idegösszeomlás.

Nyári kiegészítők: maradhatnak, vagy menniük kell?

Emlékszel még arra a neonrózsaszín napszemüvegre, amit egy fesztiválon vettél, vagy arra a bohókás fülbevalóra, amit a nyaralás alatt imádtál? Itt az ideje átnézni a nyári kiegészítőidet is! A sálak, kendők, napszemcsik, ékszerek közül biztosan akad olyan, ami még ősszel is megállja a helyét – de lesz, amit érdemes már elengedni.

A kiegészítők cseréje sokszor alulértékelt dolog, pedig egy-egy új sál vagy gyűrű teljesen más stílust tud adni egy sima, alap szettnek. Ha pedig van olyan darabod, amit már biztosan nem viselsz, gondolj rá úgy, hogy valaki másnak még boldogságot okozhat – például adományboltban vagy használt ruha csoportban.