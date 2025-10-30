Novemberi szerelem-horoszkóp minden csillagjegynek

Egyre hűvösebb az idő, így egyre jobban esik összebújni valakivel. Nézzük, mit hoz az első hideg hónap a csillagjegyek magánéletével kapcsolatban.
1/12 Kos
Meglévő kapcsolatodnak kedvez a bolygók állása, nem lesznek konfliktusok, illetve ha voltak, az eddigi ellentéteket is sikerül elsimítanod partnereddel. Ha szingli vagy, a hónap második hete hozhat izgalmat szerelmi életedbe, ráadásul egy megbízható jelölt személyében.
2/12 Bika
Jellemedből adódóan csakis hosszú távú kapcsolatokra tervezel és ha nincs partnered, ez a november tartogathat izgalmakat szerelmi téren. Ha kapcsolatban élsz, november első hete döcögős lehet, de a hónap végére minden rendbejön köztetek.
Ha van párod, kapcsolatotok kisebb hullámvölgyön mehet keresztül 15-e előtt, de ha mindketten hajlandóak vagytok egy kicsit engedni, hamar elsimulnak az ellentétek. Ha egyedülálló vagy, ebben a hónapban rád mosolyoghat a szerencse szerelmi téren, sőt, még egy régi barát is felbukkanhat.