Novemberi szerelem-horoszkóp minden csillagjegynek
Novemberi szerelem-horoszkóp minden csillagjegynek

Szőke Angéla
Írta 2025.10.30.

Egyre hűvösebb az idő, így egyre jobban esik összebújni valakivel. Nézzük, mit hoz az első hideg hónap a csillagjegyek magánéletével kapcsolatban.

1/12 Kos

Kos
Meglévő kapcsolatodnak kedvez a bolygók állása, nem lesznek konfliktusok, illetve ha voltak, az eddigi ellentéteket is sikerül elsimítanod partnereddel. Ha szingli vagy, a hónap második hete hozhat izgalmat szerelmi életedbe, ráadásul egy megbízható jelölt személyében.

2/12 Bika

Bika
Jellemedből adódóan csakis hosszú távú kapcsolatokra tervezel és ha nincs partnered, ez a november tartogathat izgalmakat szerelmi téren. Ha kapcsolatban élsz, november első hete döcögős lehet, de a hónap végére minden rendbejön köztetek.

3/12 Ikrek

Ikrek
Ha van párod, kapcsolatotok kisebb hullámvölgyön mehet keresztül 15-e előtt, de ha mindketten hajlandóak vagytok egy kicsit engedni, hamar elsimulnak az ellentétek. Ha egyedülálló vagy, ebben a hónapban rád mosolyoghat a szerencse szerelmi téren, sőt, még egy régi barát is felbukkanhat.

