Novemberi horoszkóp: sorsfordító napok a csillagjegyeknek

A november mindig átmeneti hónap az ősz és a tél között, amikor lezárulnak bizonyos folyamatok, és megkezdődik a felkészülés az új időszakra. Ez az időszak sokak számára fordulatokat, váratlan lehetőségeket és tanulságokat tartogat. A bolygóállások hatására most különösen fontos figyelni a konkrét napokra, mert egy-egy esemény vagy találkozás sorsfordító lehet. Megmutatjuk, mely napok ígérnek szerencsét, lehetőséget vagy kihívást minden csillagjegy számára.
Kos
November a Kosok számára a dinamizmus és az újrakezdés időszaka lehet. A hónap elején, november 4-én erőteljes energiával vághatnak bele egy új projektbe vagy döntésbe, ami hosszabb távon meghatározó lesz. A november 11-i nap különösen kedvező lehet pénzügyi szempontból, így érdemes ilyenkor új megállapodásokat kötni vagy befektetéseken gondolkodni.
A hónap végén, november 24-én egy váratlan találkozás vagy esemény új lehetőségeket hozhat a kapcsolataikban, akár magánéleti, akár szakmai téren. A Kosok számára fontos, hogy végig megőrizzék lendületüket, mert ez lesz a kulcs a hónap sikereihez.