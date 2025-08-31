Notóriusan rossz alvó vagyok: ez az 3 dolog segített, hogy pihentebben ébredjek reggelente

Mindig is nyugtalan alvó voltam. Aki közelről ismer, tudja, hogy soha nem tartoztam azok közé, akik elnyúlnak az ágyban, és pár perc múlva már békésen szuszognak. Sőt, nálam inkább az jellemző, hogy aki velem alszik, sem pihenhet nyugodtan, mert éjjel többször felkelek, forgolódok, helyezkedek. Szóval sok szerencsét annak, aki az én hálószobámban kipihenten akar ébredni.

A feszültség nálam gyerekkorom óta állandó hálótérs: részben alkati sajátosság, hogy állandóan pörgök a teendőimen, nehezen engedem el a nap eseményeit, és ha másnap valami rendhagyó feladat vár rám, akkor azon jár az agyam lefekvéskor is. Másrészt ott vannak a gyerekkori traumák, amik mélyen beépültek, és amiket az ember nem tud csak úgy kikapcsolni, ha lehunyja a szemét.

Sokáig nem is fogtam fel, mennyire rosszul alszom valójában. Egyszerűen természetesnek vettem, hogy fáradtan kelek, hogy reggelente úgy érzem, mintha nem is aludtam volna.

Ez sok mindent megmagyarázott: miért voltam folyton fáradt, miért nem tudtam igazán regenerálódni, és miért éreztem, hogy reggelente úgy kelek fel az ágyból, mint akit éjjel félholtra vertek.

Az elmúlt években sok mindent kipróbáltam, hogy javítsak a helyzeten, de három dolog bizonyult igazán hatékonynak. Ezek nem csodamódszerek, és persze továbbra sem alszom úgy, mint a mesékben a Csipkerózsika, de sokkal pihentetőbben ébredek, és ez óriási különbséget jelent a mindennapokban.

Kikapcsoló hangok

Sokan ismerik a fehér zajt, a természet hangjait vagy akár a háttérben szóló emberi beszélgetést, mint alvássegítő eszközt. Ezek különösen azoknak hasznosak, akik valamilyen gyerekkori traumát cipelnek magukkal: a hangok ugyanis biztonságérzetet nyújtanak, azt az illúziót adják, hogy nem vagyunk egyedül.

Én is hamar rátaláltam a podcastokra, amelyek elterelik a figyelmemet a saját zaklatott gondolataimról, és sokszor úgy merülök álomba, hogy egy történetet hallgatok.

A bökkenő csak az volt, hogy ha a zaj egész éjjel szól, akkor az már akadályozhatja a mélyebb, pihentető alvást. Ezen szerencsére ma már technológia segít: vannak olyan alkalmazások, amelyek bizonyos idő után automatikusan kikapcsolják a hangforrást. Sőt, egyes okoseszközök még azt is érzékelik, ha elalszom, és akkor állítják le a podcastot. Nekem ez vált be igazán: megnyugtató zaj mellett el tudok aludni, de aztán teljes csendben pihenhetek.

