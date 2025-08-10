3 nőtípus, akivel lehetetlen együtt aludni – férfi szemmel

A cím kissé kétértelműnek tűnhet, most speciel nem „arra” gondolok, hanem egyéb tényezőkre. Vigyázat, szigorúan ökörségek következnek!

Amitől kiráz a hideg: az „összebújva alvás”

Tapasztalataim alapján a legtöbb nő szereti az összebújva alvást, de hála istennek csak kis részük sértődik meg azon, ha a pasi erre finoman nemet mond. Persze vannak férfiak is, akik szeretik a kiskifli-nagykiflit, kézfogást, egymásra fekvést, és még el is tudnak így aludni, én azonban nem ebbe a kategóriába tartozom. Egyszerűen nem tudok lemenni gammába, ha testi kontaktusban vagyok a másikkal, és ez teljesen független attól, mennyire hevíti szívemet a szerelem tüze.

Ha jól emlékszem, egyszer sikerült így elaludnom az akkori barátnőmmel, még 15 évvel ezelőtt, de csak azért, mert annyira részeg voltam, hogy a frissen kiömlött magmán is elaludtam volna. Szegény lány aztán annyira megörült annak az éjszakának, annyira bensőségesnek találta összefonódott alvásunkat, hogy hetekig nyaggatott az ismétlésért. Hát nem sikerült…

Igazából nem tudom ennek az okát, valószínűleg köze van ahhoz, hogy Ikrek a csillagjegyem (levegő jegy), ami miatt az átlagosnál nagyobb a térigényem, szabadságvágyam. A lényeg, hogy alvás előtt lehet bármit csinálni, plug-in kommunikációt folytatni, pirospacsizni, birkózni, kiskiflizni, de ha horpasztásra kerül a sor, akkor mindenki húzódjon vissza a saját térfelére, oszt’ jóccakát!