„Sajnálom, de ha gyűlölködve válsz el, rossz embernek tartalak”

Különmenni valakivel, akivel együtt terveztétek leélni az életeteket, érzelmileg minden bizonnyal megterhelő dolog. De ha ez valakinek elég indok arra, hogy gyerekes vagdalkozásba kezdjen, akkor nem tudok másra gondolni, mint arra: nyilvánvalóan a házasságra sem volt elég érett az illető.

Szögezzük le rögtön az elején: most nem az olyan extrém esetekről fogok beszélni, amikor valaki egy bántalmazó kapcsolatból menekül – bár ott sem hiszem, hogy a szándékos károkozás vagy bosszú bárkit előremozdítana.

Bőven látok azonban a baráti, ismerősi körömben házasságokat, amelyekben az emberek egészen egyszerűen elhidegülnek egymástól, rájönnek, hogy mégis mást akarnak az élettől, vagy az egyik vagy másik fél valaki másba lesz szerelmes.

Nem azt mondom, hogy ilyenkor nincs helye egy kiadós kibeszélésnek a barátnőkkel vagy barátokkal, de őszintén nem értem azokat az embereket, akik hónapokkal, vagy akár évekkel a válásuk után is a saját sérelmükben dagonyáznak, és szemmel láthatóan kísérletet sem tesznek az előremozdulásra, sőt a környezetüktől is elvárják, hogy változatlan energiával gyűlöljék az exüket. Ugyanazt az embert, akit életük egy pontján annyira szerettek, hogy esküt tettek rá, hogy minden körülmények között kitartanak mellette.

