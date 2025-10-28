„Sajnálom, de ha gyűlölködve válsz el, rossz embernek tartalak”
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Sajnálom, de ha gyűlölködve válsz el,...

„Sajnálom, de ha gyűlölködve válsz el, rossz embernek tartalak”

Schuster Borka
Írta 2025.10.28.

Különmenni valakivel, akivel együtt terveztétek leélni az életeteket, érzelmileg minden bizonnyal megterhelő dolog. De ha ez valakinek elég indok arra, hogy gyerekes vagdalkozásba kezdjen, akkor nem tudok másra gondolni, mint arra: nyilvánvalóan a házasságra sem volt elég érett az illető.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Szögezzük le rögtön az elején: most nem az olyan extrém esetekről fogok beszélni, amikor valaki egy bántalmazó kapcsolatból menekül – bár ott sem hiszem, hogy a szándékos károkozás vagy bosszú bárkit előremozdítana.

Bőven látok azonban a baráti, ismerősi körömben házasságokat, amelyekben az emberek egészen egyszerűen elhidegülnek egymástól, rájönnek, hogy mégis mást akarnak az élettől, vagy az egyik vagy másik fél valaki másba lesz szerelmes.

Még egy közös megegyezésen alapuló válás is egy érzelmileg megterhelő helyzet, nem is beszélve arról, ha valakinek még jogos sérelmei is vannak – például, mert a házastársa megcsalta, vagy más módon árulta el.

Olvass még a témában

Nem azt mondom, hogy ilyenkor nincs helye egy kiadós kibeszélésnek a barátnőkkel vagy barátokkal, de őszintén nem értem azokat az embereket, akik hónapokkal, vagy akár évekkel a válásuk után is a saját sérelmükben dagonyáznak, és szemmel láthatóan kísérletet sem tesznek az előremozdulásra, sőt a környezetüktől is elvárják, hogy változatlan energiával gyűlöljék az exüket. Ugyanazt az embert, akit életük egy pontján annyira szerettek, hogy esküt tettek rá, hogy minden körülmények között kitartanak mellette.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

„Anya, nem kell aláírnod a Facebook kommentedet” – Mi az, amit a szüleid nem hajlandóak felfogni?

„Anya, nem kell aláírnod a Facebook kommentedet” – Mi az, amit a szüleid nem hajlandóak felfogni?
Intuíció teszt: Mennyire érzed és hallgatsz a hatodik érzékedre?

Intuíció teszt: Mennyire érzed és hallgatsz a hatodik érzékedre?
Ha elkerülöd ezt a 3 kifejezést, máris jobban kommunikálsz, mint az emberek többsége 

Ha elkerülöd ezt a 3 kifejezést, máris jobban kommunikálsz, mint az emberek többsége 
Ezért ne hagyd soha a napon a fényvédő krémedet

Ezért ne hagyd soha a napon a fényvédő krémedet
Tűzoltók, ki volt a legostobább ember, akit valaha megmentettetek?

Tűzoltók, ki volt a legostobább ember, akit valaha megmentettetek?
Hosszú és dús hajad lesz ezektől az ételektől – a tudomány szerint

Hosszú és dús hajad lesz ezektől az ételektől – a tudomány szerint
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK