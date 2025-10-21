Nem minden családi kapcsolatot kell megmenteni – Ezért nem beszélek a testvéremmel

Néha azt hisszük, hogy a család szent és sérthetetlen. De a szeretet nem mindig jelenti azt, hogy maradunk.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Néha azt hisszük, hogy a család szent és sérthetetlen. Hogy bármi történik, a vér kötelez. Sokáig én is így gondoltam. Hogy egy testvérkapcsolat, főleg, ha közös gyerekkori sebeket hordozunk, mindent kibír. De ma már tudom, hogy nem minden köteléket kell életben tartani. Hogy a szeretet nem mindig jelenti azt, hogy maradunk.

Az öcsémmel ugyanabban a családban nőttünk fel. Látszólag ugyanazt kaptuk: ugyanazt a nevelést, ugyanazokat a félelmeket, ugyanazokat a kimondatlan feszültségeket. Mégis két nagyon különböző ember lett belőlünk. Én valahogy gyökeret tudtam verni a világban – dolgoztam magamon, építettem kapcsolataimat, és próbáltam megtalálni a helyem. Ő viszont inkább sodródik. Mintha nem tudna megkapaszkodni sehol. A megértést, az elismerést és a szeretetet újra meg újra olyan helyeken keresi, ahol csak kihasználják vagy még mélyebbre húzzák.

Sokáig próbáltam megérteni. Empatikusnak lenni könnyű, ha tudod, honnan ered valakinek a fájdalma. Én pontosan tudtam, mi formálta őt. Láttam, milyen gyerekként túlélni, ha nincs biztonság, ha a szeretet feltételekhez kötött, ha a felnőttek nem mutatnak példát, csak követelnek. Ezért hosszú évekig mentegettem őt magamban. És minden újabb csalódás után is próbáltam új esélyt adni neki, mert megértettem őt és a fájdalmát. Nagyon is értettem. Olvass még a témában Tényleg gyógyító hatása lehet, ha sós vizet iszunk Egyértelmű jelei annak, hogy fényküldött vagy, még ha nem is segítő szakmában dolgozol Nagynéném azt mondja, az élet 36 év felett kezdődik, igaz ez? Igaz történetek 5 jel, hogy idős lélek vagy. Felismered a jeleket?

De a megértés és a határhúzás két külön dolog. Az öcsém pedig egy idő után már nemcsak érzelmi, hanem anyagi károkat is okozott nekem.

A cikk folytatódik, lapozz!