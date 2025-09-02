Nem csak egészségügyi vészhelyzetben segít: meglepő helyzetek, amikor életmentő lehet a Gondosóra

Ez az apró, csuklón viselhető eszköz jóval többre képes, mint elsőre gondolnánk. Nemcsak egészségügyi vészhelyzetek esetén lehet életmentő, hanem számos más, hétköznapinak tűnő, mégis kritikus szituációban is. És nem mellesleg: nyugalmat ad a családnak, biztonságot az idősebb rokonoknak. Nézzük, mikor és hogyan lehet igazán hasznos!

1. Amikor a telefon lemerül és segítségre lenne szükség

Az idős generáció nem mobillal a kezében nőtt fel, legtöbbször nem, vagy alig értenek a használatukhoz. Nem meglepő tehát, ha nem figyelnek a telefonjuk töltöttségére, esetleg nem értik miért nem működik a mobiljuk, vagy egyszerűen nem találják a töltőjüket, amikor szükségük lenne rá.

Ha pedig épp akkor történik valami (egy apróbb baleset, kizárják magukat a lakásukból, esetleg egy nehéz helyzetbe kerülnek) és a mobil lemerült, az ijedtség garantált. A Gondosóra viszont folyamatos készenlétben van, és nem kell hozzá külön okostelefon. Így akkor is van kihez fordulni, ha a telefon éppen nem működik és ez hatalmas segítséget jelenthet.

2. Amikor eltéved valaki egy ismeretlen helyen



Képzeljük el, hogy egy nagymama kirándul a barátnőivel, de véletlenül lemarad a csoporttól, és nem talál vissza a buszhoz. Nem tudja pontosan, hol van, és a telefonját sem tudja kezelni, vagy éppen nincs nála. Sajnos az is gyakori eset, hogy pillanatnyi zavar lép fel egy idősnél és már nem tudja hová indult, hol van és miért. A Gondosórán egyetlen gombnyomással segítséget kérhet, a diszpécser pedig képes beazonosítani, hol tartózkodik, és értesítheti a kontaktszemélyeket vagy az illetékes szerveket.

3. Ha az idős hozzátartozó nem veszi fel a telefont

Talán nem tűnik életveszélyes helyzetnek, de a családtagok számára komoly aggodalmat okozhat, ha napokig nem tudják elérni a nagymamát vagy nagypapát. A Gondosórán keresztül a diszpécser közvetlenül tud beszélni az órát viselő személlyel, így a család biztos lehet benne, hogy minden rendben van – vagy, ha mégsem, azonnal intézkedhetnek.

4. Ha váratlan élethelyzet áll elő

Az idősebb korosztály sokszor nehezebben kezeli a váratlan helyzeteket. Egy elromlott zár, egy leejtett kulcs, vagy akár egy stresszes szituáció – például egy furcsa idegen kopogtatása – mind-mind olyan események, amelyek során jól jön egy biztos pont, akit fel lehet hívni. A Gondosóra diszpécsere ilyenkor is vonalban van, és segít a helyzet megoldásában vagy a megfelelő hatóság értesítésében.

De mi is az a Gondosóra pontosan?

A Gondosóra egy okos vészjelző eszköz, amit a 65 év feletti, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok számára alanyi jogon, ingyenesen biztosít a magyar állam. Célja, hogy növelje az idősek biztonságérzetét, és lehetővé tegye a gyors segítségkérést bármilyen vészhelyzet esetén – legyen az egészségügyi, közlekedési vagy pszichés jellegű.

A Gondosóra egy karórára hasonlító, könnyen hordható eszköz, beépített SIM-kártyával és GPS-szel. Egyetlen gomb megnyomásával az eszköz jelzést küld a a diszpécserszolgálatnak, akik felveszik a kapcsolatot a felhasználóval és értékelik a helyzetet és a probléma alapján intézkednek – akár mentőt, rendőrséget, vagy kontaktszemélyt is tudnak értesíteni.

A Gondosórához tartozik egy mobilalkalmazás és egy webes ügyfélfiók is, amelyeken keresztül a hozzátartozók nyomon követhetik az eszköz használatát, és beállíthatják az elérhetőségeket, adatokat.

Kik jogosultak rá? A Gondosórát minden 65 év feletti, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár ingyenesen igényelheti.

Az eszközt a gondosora.hu oldalon lehet igényelni, vagy telefonon is regisztrálhat a Regisztrációs Ügyfélszolgálat +36 80 804 050-es ingyenesen hívható zöldszámán.



Továbbá személyesen is lehet igényelni könyvtárakban, kormányablakokban és számos gyógyszertárban. A regisztrációhoz csupán néhány alapadat megadására lesz szükség.

Nyugalom a családnak, biztonság az időseknek

Bár elsőre talán úgy tűnik, hogy a Gondosóra csak az elesések vagy infarktusok miatti vészhelyzetekre való, valójában rengeteg olyan hétköznapi szituáció van, amikor életmentő lehet – vagy legalábbis segít abban, hogy az idősebb családtagaink ne érezzék magukat kiszolgáltatottnak.

Akár otthon vannak, akár úton, a Gondosóra egyfajta láthatatlan biztonsági hálót nyújt számukra – és nekünk, családtagoknak is. Mert nincs is annál megnyugtatóbb érzés, mint tudni: ha bármi történik, egyetlen gombnyomással elérhető a segítség.