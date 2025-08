„Azt hittem, ha sikeres a barátnőm, nem lesz szüksége rám” – 4 őszinte férfivallomás

„Egészen addig nem zavart a barátnőm karrierje, amíg túl sok elfoglaltsága nem lett miatta. Mindig is azzal dicsekedtem a haverjaimnak, hogy bezzeg az én barátnőm sokkal jobban odateszi magát, mint mások, és nagyon büszke voltam rá, hogy ő is sokat keres. Idővel szó szerint szárnyalni kezdett a vállalkozása, ám ez rengeteg teendővel járt. Örültem és támogattam továbbra is, de aztán feltűnt, hogy hetek óta nem tudtunk egy normális estét sem eltölteni nyugalomban.



Amikor próbáltam felhozni ezt neki, akkor mondta, hogy egy vállalkozásban nincs ünnepnap, és most nem engedheti meg magának, hogy lazítson. Végül is nagyrészt igaza volt… Én viszont hosszútávon nem tudtam tolerálni, hogy jóformán hetekre előre kellett vele időpontot egyeztetnem – főleg, hogy néha még így is lemondta a találkákat.”