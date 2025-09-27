Nem azért van, hogy beledobáld a szószokat: így használd helyesen a hűtőd alsó fiókját

A hűtő alsó fiókja sokkal többet tud, mint hogy csak maradékokat rejtegessünk benne. Fedezd fel, hogyan használhatod helyesen, hogy az ételek frissek maradjanak.

Töredelmesen bevallom, nálunk a hűtő a rövid életű rendprojektek közé tartozik. Egy nagyobb takarítás után minden a helyére kerül, de aztán jönnek a hétköznapok: gyors bevásárlás, vacsorafőzés futtában… Nem kell sok idő ahhoz, hogy felboruljon a rend.

Ennek következtében jellemző, hogy a fiókba kerül minden, amit hirtelen nem tudunk hova tenni: szósz, répa, megbontott élesztő vagy éppen dobozos üdítő… Pedig az alsó fiók sokkal többet tud annál, mint hogy maradékokat rejtegessünk benne!

De miért különleges ez a fiók?

De miért különleges ez a fiók?

A hűtő alsó rekesze valójában nem véletlenül kapta a „zöldségfiók" nevet. Úgy tervezték, hogy szabályozni tudja a páratartalmat, aminek óriási jelentősége van az élelmiszerek frissen tartásában. Ha jól használod, a saláta levelei nem fonnyadnak el két nap alatt, a paprika ropogós marad, és a petrezselyem sem fonnyad meg annyira, mint ha csak úgy bedobnád a polcra.

A trükk abban rejlik, hogy a fiókban stabilabb és magasabb a páratartalom, mint a hűtő más részein. A leveles zöldségek, mint a spenót vagy a saláta, kifejezetten hálásak ezért, míg egyes gyümölcsöknél (például az almánál) inkább az alacsonyabb páratartalom az előnyös, mert etilént bocsátanak ki – ez a gáz gyorsítja az érési folyamatot, ami a zöldségeknek sem tesz jót.

