Nem azért van, hogy beledobáld a szószokat: így használd helyesen a hűtőd alsó fiókját
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / Nem azért van, hogy beledobáld a...

Nem azért van, hogy beledobáld a szószokat: így használd helyesen a hűtőd alsó fiókját

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.27.

A hűtő alsó fiókja sokkal többet tud, mint hogy csak maradékokat rejtegessünk benne. Fedezd fel, hogyan használhatod helyesen, hogy az ételek frissek maradjanak.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Töredelmesen bevallom, nálunk a hűtő a rövid életű rendprojektek közé tartozik. Egy nagyobb takarítás után minden a helyére kerül, de aztán jönnek a hétköznapok: gyors bevásárlás, vacsorafőzés futtában… Nem kell sok idő ahhoz, hogy felboruljon a rend.

Ennek következtében jellemző, hogy a fiókba kerül minden, amit hirtelen nem tudunk hova tenni: szósz, répa, megbontott élesztő vagy éppen dobozos üdítő… Pedig az alsó fiók sokkal többet tud annál, mint hogy maradékokat rejtegessünk benne!

De miért különleges ez a fiók?

A hűtő alsó rekesze valójában nem véletlenül kapta a „zöldségfiók” nevet. Úgy tervezték, hogy szabályozni tudja a páratartalmat, aminek óriási jelentősége van az élelmiszerek frissen tartásában. Ha jól használod, a saláta levelei nem fonnyadnak el két nap alatt, a paprika ropogós marad, és a petrezselyem sem fonnyad meg annyira, mint ha csak úgy bedobnád a polcra.

Olvass még a témában

A trükk abban rejlik, hogy a fiókban stabilabb és magasabb a páratartalom, mint a hűtő más részein. A leveles zöldségek, mint a spenót vagy a saláta, kifejezetten hálásak ezért, míg egyes gyümölcsöknél (például az almánál) inkább az alacsonyabb páratartalom az előnyös, mert etilént bocsátanak ki – ez a gáz gyorsítja az érési folyamatot, ami a zöldségeknek sem tesz jót.

iStock

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Nem azért van, hogy beledobáld a szószokat: így használd helyesen a hűtőd alsó fiókját

Nem azért van, hogy beledobáld a szószokat: így használd helyesen a hűtőd alsó fiókját
Még mindig nincs vége a parlagfű szezonnak – erre számíts!

Még mindig nincs vége a parlagfű szezonnak – erre számíts!
Ezért nem baj, ha bele vagy kicsit zúgva valakibe a munkahelyeden

Ezért nem baj, ha bele vagy kicsit zúgva valakibe a munkahelyeden
„Tényleg ezt akarod felvenni?” Anyai megjegyzések és amit valójában jelentenek

„Tényleg ezt akarod felvenni?” Anyai megjegyzések és amit valójában jelentenek
Ilyen vázába tedd a rózsát és ilyenbe a szegfűt

Ilyen vázába tedd a rózsát és ilyenbe a szegfűt
5+1 fiatalító összetevő a szépségápolási termékekben. Ezeket keresd!

5+1 fiatalító összetevő a szépségápolási termékekben. Ezeket keresd!
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK