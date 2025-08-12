Magasként vagy alacsonyként könnyebb fogyni? A tudományos magyarázat

Talán már észrevetted, hogy miközben barátnőd, aki magasabb termetű, könnyedén lemondhat egy csemegéről, te alacsonyabb nőként hosszasan küzdesz minden egyes leadott kilóért. Vajon mi lehet ennek a hátterében? Nos, a válasz a biológiai adottságokban rejlik. Az alacsonyabb nőknek kevesebb energiára van szüksége a napi szervezetműködés fenntartásához, így logikusan kevesebb táplálék bevitele elegendő számukra akár a súlytartáshoz, akár a fogyáshoz.

A szervezet energiafelhasználása

Az emberi szervezet energiafelhasználása komplex és érdekes folyamat, mely több tényezőtől függ. Az alapanyagcsere, vagyis a test működéséhez szükséges minimális energia mennyisége, jelentős szerepet játszik abban, hogy mennyit ehetünk anélkül, hogy a mérleg nyelve felfelé mozdulna. Az alacsonyabb embereknek a testük kisebb tömege miatt természetesen kevesebb alapanyagcserére van szükségük.

Ez azt jelenti, hogy ha két ember – egy magas és egy alacsony – ugyanannyi ételt fogyaszt, valószínűleg a magasabb személynél kevésbé mutatkozik meg a súlygyarapodás.

Az alacsonyabb emberek kénytelenek komolyabban odafigyelni az elfogyasztott kalóriákra, hiszen számukra a felesleges kilók gyorsabban észlelhetők.