Magasként vagy alacsonyként könnyebb fogyni? A tudományos magyarázat

Farkas Izabella
Írta 2025.08.12.

Talán már észrevetted, hogy miközben barátnőd, aki magasabb termetű, könnyedén lemondhat egy csemegéről, te alacsonyabb nőként hosszasan küzdesz minden egyes leadott kilóért. Vajon mi lehet ennek a hátterében? Nos, a válasz a biológiai adottságokban rejlik. Az alacsonyabb nőknek kevesebb energiára van szüksége a napi szervezetműködés fenntartásához, így logikusan kevesebb táplálék bevitele elegendő számukra akár a súlytartáshoz, akár a fogyáshoz.

A szervezet energiafelhasználása

Az emberi szervezet energiafelhasználása komplex és érdekes folyamat, mely több tényezőtől függ. Az alapanyagcsere, vagyis a test működéséhez szükséges minimális energia mennyisége, jelentős szerepet játszik abban, hogy mennyit ehetünk anélkül, hogy a mérleg nyelve felfelé mozdulna. Az alacsonyabb embereknek a testük kisebb tömege miatt természetesen kevesebb alapanyagcserére van szükségük.

Ez azt jelenti, hogy ha két ember – egy magas és egy alacsony – ugyanannyi ételt fogyaszt, valószínűleg a magasabb személynél kevésbé mutatkozik meg a súlygyarapodás.

Az alacsonyabb emberek kénytelenek komolyabban odafigyelni az elfogyasztott kalóriákra, hiszen számukra a felesleges kilók gyorsabban észlelhetők.

istockphoto.com / martin-dm

