A szüleid negatív életszemléletűek voltak? Így ne vidd tovább felnőttként a pesszimizmust

Nehéz lehet felismerni, amikor a családunkból hozott minták nem szolgálnak minket jobban. A pesszimizmus, amelyet gyerekkorunkban esetleg elnyertünk, negatív hatással lehet felnőtt életünkre, kapcsolatokra és mindennapi boldogságunkra. Ismerd fel, hogyan törheted meg ezeket a mintákat!

A családi minták öröksége

Amikor családunkban nap mint nap szembesülünk a negatív attitűdökkel, hajlamosak vagyunk azokat automatikusan átvenni. A szülői minta erős befolyást gyakorol, és már fiatal korban beidegződik, hogy a dolgokat sötétebb szemüvegen keresztül is lehet és talán kell látni.

Ezek a pesszimista minták gyerekkorunkban megvédhettek minket a csalódásoktól, mert kevesebbet vártunk el az élettől. Felnőttként azonban akadályozhatnak abban, hogy elérjük céljainkat, élvezzük a sikereket és boldog kapcsolatokat építsünk ki.

