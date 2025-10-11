A szüleid negatív életszemléletűek voltak? Így ne vidd tovább felnőttként a pesszimizmust
iStock

Címlap / Életmód / Család / A szüleid negatív életszemléletűek...

A szüleid negatív életszemléletűek voltak? Így ne vidd tovább felnőttként a pesszimizmust

Farkas Izabella
Írta 2025.10.11.

Nehéz lehet felismerni, amikor a családunkból hozott minták nem szolgálnak minket jobban. A pesszimizmus, amelyet gyerekkorunkban esetleg elnyertünk, negatív hatással lehet felnőtt életünkre, kapcsolatokra és mindennapi boldogságunkra. Ismerd fel, hogyan törheted meg ezeket a mintákat!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

A családi minták öröksége

Amikor családunkban nap mint nap szembesülünk a negatív attitűdökkel, hajlamosak vagyunk azokat automatikusan átvenni. A szülői minta erős befolyást gyakorol, és már fiatal korban beidegződik, hogy a dolgokat sötétebb szemüvegen keresztül is lehet és talán kell látni.

Ezek a pesszimista minták gyerekkorunkban megvédhettek minket a csalódásoktól, mert kevesebbet vártunk el az élettől. Felnőttként azonban akadályozhatnak abban, hogy elérjük céljainkat, élvezzük a sikereket és boldog kapcsolatokat építsünk ki.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Ha így változik a hangulatod, pajzsmirigyprobléma jele lehet – egy új kutatás szerint

Ha így változik a hangulatod, pajzsmirigyprobléma jele lehet – egy új kutatás szerint
Még közepes a parlagfű koncentrációja – erre számíts, ha allergiás vagy!

Még közepes a parlagfű koncentrációja – erre számíts, ha allergiás vagy!
Dolgos szombat: 1 napos tavaszi nagytakarítás, 5 lépésben

Dolgos szombat: 1 napos tavaszi nagytakarítás, 5 lépésben
8 lenyűgöző titkos kert – így alakítsd ki te is a sajátodat

8 lenyűgöző titkos kert – így alakítsd ki te is a sajátodat
TESZT: Milyen típusú férfi illik az egyéniségedhez?

TESZT: Milyen típusú férfi illik az egyéniségedhez?
Amit a boldog és egészséges emberek már reggel 8 előtt elvégeznek

Amit a boldog és egészséges emberek már reggel 8 előtt elvégeznek
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK