Ne tedd! Ha így újítod fel az otthonodat, csökkented az ingatlanod értékét

Egy otthonfelújítási projekt időigényes, sok stresszel és persze komoly költségekkel járhat. Ami miatt a legtöbben mégis ráveszik magukat, az az, hogy bíznak benne, hogy otthonuk a munkálatok végére kényelmesebbé válik, és még az értéke is nőni fog.
Mégis előfordul, hogy egy-egy rosszul megválasztott beruházás inkább ront az ingatlan értékén, mintsem növelné azt. A vásárlók ugyanis sokszor más igényekkel és ízléssel rendelkeznek, mint a jelenlegi tulajdonos, így ami nekünk praktikusnak vagy szépnek tűnik, másnak inkább teher lehet. Nézzük, mely öt felújítási projekt képes leginkább csökkenteni az otthon értékét.
Túlzottan személyre szabott konyha
A konyha az egyik legfontosabb helyiség egy lakásban, ezért sokan hajlamosak rengeteget költeni rá. A gond akkor kezdődik, amikor a felújítás túlságosan személyes ízlés alapján történik. Egy szokatlan színű beépített bútor, extravagáns csempék vagy különleges, de nehezen karbantartható munkalapok nem biztos, hogy a következő tulajdonos tetszését is elnyerik. A vásárlók inkább a semleges, időtálló megoldásokat keresik, amelyeket könnyen saját ízlésükhöz igazíthatnak. Egy túl erősen személyre szabott konyha így inkább elriasztja, semmint vonzza a vevőket, és míg egy falat nem nagy ügy átfesteni, a csempét lecserélni már olyan feladat, ami eltántoríthatja a potenciális vásárlót.
Olvass még a témában