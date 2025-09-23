Ne tedd! Ha így újítod fel az otthonodat, csökkented az ingatlanod értékét
Unsplash

Schuster Borka
Írta 2025.09.23.

Az otthonfelújítás célja, hogy növelje az ingatlan kényelmét és értékét, de néhány rosszul megválasztott projekt inkább ront az értékén. Nézzük, melyek ezek a beruházások.

Egy otthonfelújítási projekt időigényes, sok stresszel és persze komoly költségekkel járhat. Ami miatt a legtöbben mégis ráveszik magukat, az az, hogy bíznak benne, hogy otthonuk a munkálatok végére kényelmesebbé válik, és még az értéke is nőni fog.

Mégis előfordul, hogy egy-egy rosszul megválasztott beruházás inkább ront az ingatlan értékén, mintsem növelné azt. A vásárlók ugyanis sokszor más igényekkel és ízléssel rendelkeznek, mint a jelenlegi tulajdonos, így ami nekünk praktikusnak vagy szépnek tűnik, másnak inkább teher lehet. Nézzük, mely öt felújítási projekt képes leginkább csökkenteni az otthon értékét.

Túlzottan személyre szabott konyha

A konyha az egyik legfontosabb helyiség egy lakásban, ezért sokan hajlamosak rengeteget költeni rá. A gond akkor kezdődik, amikor a felújítás túlságosan személyes ízlés alapján történik. Egy szokatlan színű beépített bútor, extravagáns csempék vagy különleges, de nehezen karbantartható munkalapok nem biztos, hogy a következő tulajdonos tetszését is elnyerik. A vásárlók inkább a semleges, időtálló megoldásokat keresik, amelyeket könnyen saját ízlésükhöz igazíthatnak. Egy túl erősen személyre szabott konyha így inkább elriasztja, semmint vonzza a vevőket, és míg egy falat nem nagy ügy átfesteni, a csempét lecserélni már olyan feladat, ami eltántoríthatja a potenciális vásárlót.

