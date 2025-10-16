Napirenden levő dilemmám: befizessek egy újabb tanfolyamra vagy jobb, ha elolvasok néhány könyvet?

Az online tanfolyamok népszerűsége egyre növekszik, de vajon mindig szükségesek ahhoz, hogy fejlődjünk? Ezen dilemmázik a szerző, miközben az önfejlesztés különböző útjait mérlegeli.

Az utóbbi években az online tanfolyamok igazi reneszánszukat élik. A járvány idején szinte mindenki megtapasztalta, milyen, amikor a nappaliban „járunk iskolába”, és sokunknak ez kifejezetten be is jött.

Én például imádtam, hogy nem kellett autóba ülnöm, utaznom, parkolóhelyet keresnem, vagy csak úgy a szokásos módon rohannom valahová. Egyszerűen leültem a gépem elé egy bögre teával és már kezdődhetett is az óra. Akkor, amikor a lányom még kicsi volt, ez nagyjából az egyetlen megoldásnak tűnt a képzéseket tekintve, és tényleg hálás voltam a lehetőségért.

A legjobb az egészben az volt, hogy az anyagokat bármikor visszanézhettem. Aranyat ért, hogy nem maradtam le semmiről, ha közbejött valami. Egyszerűen újrahallgattam a felvételt, akár babakocsizás, akár főzés közben, így a tanulás az életem szerves részévé válhatott, nem kellett minden alkalommal külön időt szakítanom rá. Ráadásul az online tér megnyitotta az utat olyan oktatók felé is, akikhez jó eséllyel személyesen sosem jutottam volna el.

Amikor a lelkesedés mellé beszivárog a kétely

Néha azon kapom magam, hogy már megint a „Jelentkezem” gomb körül lebeg a kurzorom. Aztán megszólal bennem a másik hang: „Biztos, hogy kell ez most?”

Most is ott tartok, hogy miközben egy újabb, nagyon ígéretes tanfolyamra bukkantam, őszintén dilemmázom, hogy belevágjak-e. A téma izgalmas, abszolút illik hozzám, de mivel ez egy szinte teljesen új képzés, alig találni róla valós visszajelzést. Ami a saját promóción kívül van, az néhány névtelen (láthatóan rosszindulatú) komment és hát valljuk be, azokból nem lehet sokat leszűrni. A szervezők egyébként részletfizetést is kínálnak, sőt, ha az első alkalom után meggondolom magamat, visszakapom a befizetett részletet is. Minden racionális érv amellett szól, hogy belevágjak. És mégis… ott motoszkál bennem az a bizonyos kérdés:

