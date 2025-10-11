Nagy pénz-előrejelzés 2025 utolsó negyedévére
iStock

Címlap / Életmód / Pénz és hivatás / Nagy pénz-előrejelzés 2025 utolsó...

Nagy pénz-előrejelzés 2025 utolsó negyedévére

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.11.

Az év második fele mindig hoz egy kis számvetést – nemcsak érzelmileg, hanem a pénzügyek terén is. Vajon ki zárja nyereséggel 2025 utolsó hónapjait?

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Az év második fele mindig hoz egy kis számvetést – nemcsak érzelmileg, hanem a pénzügyek terén is. Vajon ki zárja nyereséggel 2025 utolsó hónapjait? Kinek hoz váratlan lehetőséget az ősz? És ki lesz az, akinek inkább türelmesnek kell lennie?

Kos

Az év vége lendületesnek ígérkezik számodra, a csillagok szerint lesz egy csomó izgalmas ötleted arra vonatkozóan, hogyan tudnád felturbózni a bevételeidet. Egy mellékprojekt vagy valamilyen kreatív hobbi könnyen plusz bevételt hozhat, de figyelj, nehogy szétaprózd magad! A nagyobb pénzügyi döntésekben viszont októberben legyél óvatosabb, novembertől már tisztábban látod majd, merre érdemes lépned.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/12
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Még közepes a parlagfű koncentrációja – erre számíts, ha allergiás vagy!

Még közepes a parlagfű koncentrációja – erre számíts, ha allergiás vagy!
Ma, október 11-én, Brigitta és Gitta névnap van: mit rejt a személyiségük?

Ma, október 11-én, Brigitta és Gitta névnap van: mit rejt a személyiségük?
Az egykori Szovjetúnió teljesítménynövelőket fejlesztett ezekből a gyógynövényekből

Az egykori Szovjetúnió teljesítménynövelőket fejlesztett ezekből a gyógynövényekből
Ha erre a 15 kérdésre tudod a választ, megnyugodhatsz: életed párjával vagy együtt

Ha erre a 15 kérdésre tudod a választ, megnyugodhatsz: életed párjával vagy együtt
5+1 tudományos módszer, amivel több információ ragad meg az agyadban

5+1 tudományos módszer, amivel több információ ragad meg az agyadban
Így fejleszd a vállalkozásodat, hogy tényleg gyümölcsöző legyen – Szakértők tanácsai 

Így fejleszd a vállalkozásodat, hogy tényleg gyümölcsöző legyen – Szakértők tanácsai 
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK