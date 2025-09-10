Nagy őszi pulóverkörkép: pihe-puha darabok 9 ezer forint alatt
iStock

Címlap / Stílus / Divat / Nagy őszi pulóverkörkép: pihe-puha...

Nagy őszi pulóverkörkép: pihe-puha darabok 9 ezer forint alatt

Schuster Borka
Írta 2025.09.10.

Az ősz beköszöntével előkerülnek a meleg, puha pulóverek, amelyek nemcsak komfortosak, hanem a szezon kedvelt divatkellékei is. Mutatjuk, mik az idei szezon legfrissebb trendjei, amiket érdemes keresned a boltokban.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az ősz beköszöntével újra előkerülnek a szekrényből a meleg, puha pulóverek. Ezek a darabok nemcsak a hűvösebb napokon jelentenek biztos komfortot, hanem a szezon egyik legkedveltebb divatkellékei is. Jó hír, hogy nem kell vagyonokat költeni rájuk: bőven találunk 9 ezer forint alatti pulóvereket, amelyek egyszerre kényelmesek, stílusosak és sokoldalúan kombinálhatók. Mutatjuk, mik az idei szezon legfrissebb trendjei, amiket a boltokban is érdemes keresned, ha felfrissítenéd a gardróbodat.

Egy pihe-puha garbó

Mohito, 7 995 Ft.

A garbó évek óta stabil alapdarab az őszi-téli ruhatárban. Nem véletlen: egyszerű, mégis elegáns, ráadásul praktikus is, hiszen a nyakrészt is melegen tartja. Vékonyabb anyagból kabát alá is könnyen felvehetjük, vastagabb kötésben pedig önálló főszereplővé válik. A semleges színek – fekete, szürke, bézs – mindenhez passzolnak, de egy élénk árnyalat feldobhatja a mindennapi szetteket.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/7
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Így tedd túl magad a megcsalás szégyenén, a párterapeuta szerint

Így tedd túl magad a megcsalás szégyenén, a párterapeuta szerint
Szeptember 22-ig tart a rend és a struktúra időszaka – így használd ki az energiáit

Szeptember 22-ig tart a rend és a struktúra időszaka – így használd ki az energiáit
„Nem bírt többé húst venni a szájába” – 10 kómából kigyógyult ember hatalmas változásai

„Nem bírt többé húst venni a szájába” – 10 kómából kigyógyult ember hatalmas változásai
A „Micsoda nő!” 35 éves. Ezért lett időtlen klasszikus

A „Micsoda nő!” 35 éves. Ezért lett időtlen klasszikus
A test emlékszik: így él a trauma a sejtjeinkben akkor is, ha mi már elfelejtettük

A test emlékszik: így él a trauma a sejtjeinkben akkor is, ha mi már elfelejtettük
Októberi előrejelzés: a számmisztika szerint ez vár rád a következő hónapban

Októberi előrejelzés: a számmisztika szerint ez vár rád a következő hónapban
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK