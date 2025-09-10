Nagy őszi pulóverkörkép: pihe-puha darabok 9 ezer forint alatt

Az ősz beköszöntével előkerülnek a meleg, puha pulóverek, amelyek nemcsak komfortosak, hanem a szezon kedvelt divatkellékei is. Mutatjuk, mik az idei szezon legfrissebb trendjei, amiket érdemes keresned a boltokban.

Az ősz beköszöntével újra előkerülnek a szekrényből a meleg, puha pulóverek. Ezek a darabok nemcsak a hűvösebb napokon jelentenek biztos komfortot, hanem a szezon egyik legkedveltebb divatkellékei is. Jó hír, hogy nem kell vagyonokat költeni rájuk: bőven találunk 9 ezer forint alatti pulóvereket, amelyek egyszerre kényelmesek, stílusosak és sokoldalúan kombinálhatók. Mutatjuk, mik az idei szezon legfrissebb trendjei, amiket a boltokban is érdemes keresned, ha felfrissítenéd a gardróbodat.

Egy pihe-puha garbó

Mohito, 7 995 Ft.

A garbó évek óta stabil alapdarab az őszi-téli ruhatárban. Nem véletlen: egyszerű, mégis elegáns, ráadásul praktikus is, hiszen a nyakrészt is melegen tartja. Vékonyabb anyagból kabát alá is könnyen felvehetjük, vastagabb kötésben pedig önálló főszereplővé válik. A semleges színek – fekete, szürke, bézs – mindenhez passzolnak, de egy élénk árnyalat feldobhatja a mindennapi szetteket.

