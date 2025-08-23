A munkahelyi kiégés jelei szeptemberben a legerősebbek

Szeptember az év azon időszaka, amely sokunk számára a nyár elmúlásával és az újrakezdéssel jár együtt az iskolai és munkahelyi kötelezettségek terén. Az év ezen szakasza különösen érzékenyen érintheti azokat, akik az irodai munka, az elvárásokból fakadó nyomás, és a folyamatos teljesítési kényszer alatt dolgoznak. Ahogy a kötelezettségek tornyosulnak, a munkahelyi kiégés tünetei is fokozódhatnak. Az orvosilag is elismert állapot, a burn out, olyan érzelmi, fizikai és mentális kimerültség, amelyet a hosszan tartó stressz okoz.
Miért épp szeptemberben erősödhet fel a kiégés?
A nyár végével a szabadság lazító hatását hamar felváltja az új feladatok tömege, míg az évvégi hajrá már a horizonton köszön vissza.
A családok számára az iskolaév kezdete további logisztikai kihívásokat jelenthet, míg az időjárás változása, az egyre rövidülő nappalok a mentális egészségre is hatással lehetnek.