A munkahelyi kiégés jelei szeptemberben a legerősebbek

Szeptember az év azon időszaka, amely sokunk számára a nyár elmúlásával és az újrakezdéssel jár együtt az iskolai és munkahelyi kötelezettségek terén. Az év ezen szakasza különösen érzékenyen érintheti azokat, akik az irodai munka, az elvárásokból fakadó nyomás, és a folyamatos teljesítési kényszer alatt dolgoznak. Ahogy a kötelezettségek tornyosulnak, a munkahelyi kiégés tünetei is fokozódhatnak. Az orvosilag is elismert állapot, a burn out, olyan érzelmi, fizikai és mentális kimerültség, amelyet a hosszan tartó stressz okoz.

Miért épp szeptemberben erősödhet fel a kiégés?

A nyár végével a szabadság lazító hatását hamar felváltja az új feladatok tömege, míg az évvégi hajrá már a horizonton köszön vissza.

A nyári szabadságok utáni visszatéréskor a munkafolyamatok újraindítása, a felhalmozódott feladatok feldolgozása és az év végéhez közeledő célkitűzések miatti nyomás együttesen okozhatják, hogy szeptemberben érezhetően megnövekszik a stressz szintje.

A kiégés leggyakoribb jelei

A kiégés tüneteinek felismerése az első lépés annak megelőzésében. Azok, akik kiégésben szenvednek, gyakran tapasztalják az alábbiakat:

