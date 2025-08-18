Ezt a mondatot mondd magadnak reggelente, és sokkal jobb napod lesz

Az önmagunkkal folytatott párbeszéd, illetve az úgynevezett önbeszéd alapvető hatással van a hangulatunkra és a cselekedeteinkre. Ha pozitív, megerősítő mondatokat mondunk magunknak, ezek segíthetnek növelni önbizalmunkat, javítani lelkiállapotunkat, és pozitív irányba terelni a gondolatainkat.
A pszichológusok régóta hangsúlyozzák, hogy az önbeszéden keresztül képesek vagyunk befolyásolni az érzéseinket és viselkedésünket. Dr. Carol Dweck, a Stanford Egyetem pszichológusa, a „Growth Mindset” (növekedés-központú gondolkodásmód) koncepciójának kidolgozója is azt hangoztatja, hogy a belső beszédünk segíthet minket a fejlődésben és a siker elérésében.
Miért fontos a reggeli megerősítés?
A reggeli órák meghatározóak lehetnek a napunk alakulása szempontjából. Amikor felkelünk, az elménk még nincsen teljesen leterhelve a napi teendőkkel, és ilyenkor van a legnagyobb hatása annak, ha pozitívan indítjuk a napot.
A reggeli megerősítés nem csupán a nap elindításában segít, de hosszú távon hozzájárulhat a pozitív gondolkodásmód kialakításához is. Egy jól megválasztott mondat motivációt adhat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy lelkesebben, optimistábban álljunk a minket váró feladatok elé.