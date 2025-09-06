„Mit eszel akkor?” – Amit ételérzékenyként százszor megkérdeztek tőlem

Sokáig zavarban voltam, amikor rákérdeztek. Eleinte bennem is sokszor megfogalmazódott a kérdés, hogy „úristen, mostantól mit fogok enni?” Már évek óta glutén-, tej- és tojásfehérje-mentesen étkezem, de az életmódváltás elején a sok korlátozás valóban nagy falatnak tűnt. Viszont idővel megtanultam máshogy tekinteni az étkezésre, az alapanyagokra – és magamra is. Ma már tudom: ez nem egy kényszerpálya, hanem egy olyan döntéssorozat, amellyel jobban érzem magam a bőrömben.
Nem diéta, hanem életmód – az egészségem nem alku tárgya
Mindenekelőtt fontosnak tartom leszögezni, hogy nem valamilyen trendet követek, nem „divatdiétázok”. De azzal sincs semmi bajom, ha valaki önszántából így dönt. Én egyszerűen figyelek arra, amit a testem üzen. Bizonyos összetevők teljes kizárása nálam nem választás kérdése volt, hanem egy nagyon is valós egészségügyi probléma hozadéka, aminek a megoldása az étrendem teljes átalakítása lett.
Sokan nem értik, hogy a glutén, tej és tojás elhagyása nem kell, hogy valamilyen önsanyargató projekt legyen, sőt, számomra az egyetlen út az egészség felé.
