„Mit eszel akkor?” – Amit ételérzékenyként százszor megkérdeztek tőlem

Ha valaki megtudja, hogy többféle ételérzékenységem van, az első kérdés szinte mindig ugyanaz: „Mit eszel akkor?” Ha te is ételérzékeny vagy, ezt a kérdést biztosan nem egyszer, nem is tízszer, hanem akár százszor vagy ezerszer is megkapod.

Sokáig zavarban voltam, amikor rákérdeztek. Eleinte bennem is sokszor megfogalmazódott a kérdés, hogy „úristen, mostantól mit fogok enni?” Már évek óta glutén-, tej- és tojásfehérje-mentesen étkezem, de az életmódváltás elején a sok korlátozás valóban nagy falatnak tűnt. Viszont idővel megtanultam máshogy tekinteni az étkezésre, az alapanyagokra – és magamra is. Ma már tudom: ez nem egy kényszerpálya, hanem egy olyan döntéssorozat, amellyel jobban érzem magam a bőrömben.

Nem diéta, hanem életmód – az egészségem nem alku tárgya

Mindenekelőtt fontosnak tartom leszögezni, hogy nem valamilyen trendet követek, nem „divatdiétázok”. De azzal sincs semmi bajom, ha valaki önszántából így dönt. Én egyszerűen figyelek arra, amit a testem üzen. Bizonyos összetevők teljes kizárása nálam nem választás kérdése volt, hanem egy nagyon is valós egészségügyi probléma hozadéka, aminek a megoldása az étrendem teljes átalakítása lett.

Ezért sem segít, ha valaki sajnálkozva megkérdezi: „Te akkor tulajdonképpen szinte semmit sem ehetsz, ugye?” A válaszom mindig ugyanaz: dehogynem – rengeteg mindent eszem. Csak más alapanyagokból, mint te.

