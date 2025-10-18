Így hat a testedre, ha minden nap diót eszel – 3 héten belül érezni fogod

Miért érdemes a diót választani mindennapi étrended részeként?
A dió rengeteg olyan esszenciális zsírsavat tartalmaz, amit a szervezetünk nem képes magától előállítani. Az omega-3 zsírsavak például kiválóan támogatják szív- és érrendszeri egészségünket, emellett segítenek a gyulladások csökkentésében is. Nem mellesleg, ezek a zsírsavak az agyműködés serkentésére is kedvező hatással vannak, így segíthetnek a mentális frissesség megőrzésében.
A dió emellett kiváló fehérjeforrás is, amely támogatja az izomépítést és segíti a sejtek regenerálódását. A benne található vitaminok és ásványi anyagok, mint például a mangán, réz és magnézium tovább fokozzák a szervezet teljesítőképességét.
